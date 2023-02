Die "Rentnercops" Bill Mockridge und Hartmut Volle kehren auf die ARD-Bildschirme zurück. Zum Start von Staffel sechs schaut zudem Rapper Eko Fresh als Gaststar in der beliebten Vorabendserie vorbei.

Ab dem 15. Februar kehren die "Rentnercops" Reinhard Bielefelder (Bill Mockridge, 75) und Klaus Schmitz (Hartmut Volle, 69) auf die deutschen TV-Bildschirme zurück. An diesem Datum startet nämlich die aus zwölf neuen Folgen bestehende sechste Staffel der unterhaltsamen Krimiserie im Ersten. Gleich zu Beginn begrüßen die rüstigen Polizisten einen prominenten Gaststar: Rapper Eko Fresh (39) verkörpert in der Episode "Volle Kraft voraus" den Gangster Frankie Schoppe.

Eko Fresh: "Ich musste mit einem Mustang einen Kickstart hinlegen"

Der Auftakt zu Staffel sechs führt Bielefelder und Schmitz an den Niehler Hafen in Köln. Dort wurde ein Matrose unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden. Am Tatort weckt ein roter Mustang den Argwohn der "Rentnercops". Der Schlitten gehört dem vorbestraften Ganoven Frankie Schoppe (Eko Fresh), der bereits wegen des Handels mit Kokain, Ketamin und Methamphetamin verurteilt worden ist. Für Bielefelder und Schmitz stellt sich die Frage: Ist Frankie nur ein kleiner Fisch oder klebt Blut an seinen Händen?

Rapper Eko Fresh schwärmt im Presseheft zur ARD-Serie von der Zusammenarbeit mit den "Rentnercops" Mockridge und Volle. Diese hätten die von ihm gespielte Gangster-Figur beim Verhör auf dem Polizeirevier überzeugend in die Mangel genommen. Mit dem seiner Rolle gehörenden roten Mustang musste der Musiker zudem "einen Kickstart hinlegen", während die "Rentnercops" hinterherrennen. "Es sollte cool aussehen [...] ich habe total viele Anweisungen bekommen. Aber es hat dann ganz gut geklappt", erinnert sich Eko Fresh.