Roland Emmerich verschlägt es in die Welt des Gladiatorenkampfs. Sein neues Projekt "Those About To Die" wird er jedoch nicht als Film inszenieren, sondern als Serie.

Hollywood-Filmemacher Roland Emmerich (66), als "schwäbischer Spielberg" vor allem für seine Desasterstreifen weltberühmt, geht unter die Serienregisseure. Das gaben die Produktionsfirma High End Productions und US-Streaminganbieter Peacock nun bekannt. Die geplante Serie wird auf den Namen "Those About To Die" hören und scheint wie für Emmerich gemacht: als monumental angelegtes Historiendrama wird sie sich zentral um die martialische Welt des Gladiatorenkampfs im antiken Rom drehen.

Der Regisseur brennt bereits darauf, "diese Welt aus Blut, Schweiß und Tränen ins Fernsehen zu bringen". Auf nervenaufreibende Actionsequenzen der Marke Emmerich werden sich interessierte Serienfans also definitiv einstellen dürfen. Doch auch abseits des Kolosseums soll sich "Those About To Die" abspielen und die römische Politik sowie die Gesellschaft beleuchten. Als Vorlage, um dies so authentisch wie möglich zu tun, dient das gleichnamige Sachbuch von Autor Daniel Mannix. Klingt im ersten Moment nach einer Mischung aus Ridley Scotts (84) "Gladiator" und der blutigen Serie "Spartacus".

Auch Oliver Berben ist an Bord

Neben Roland Emmerich wird unter anderem auch Oliver Berben (50) als ausführender Produzent der Serie fungieren. Der verspricht, eine "außergewöhnliche Geschichte und eine Perspektive, wie wir sie so noch nie gesehen haben", ins TV bringen zu wollen. "Im Kern ist dies ein Sportepos, das von starken und diversen Charakteren angeführt wird, die Wege zu Ruhm, Abstürze und das Bedürfnis, zu etwas Größerem als sich selbst zu gehören, erkunden", ergänzt Emmerich.

Das Skript zu "Those About To Die" stammt vom Oscar-nominierten Drehbuchautor Robert Rodat, mit dem Emmerich bereits für ein anderes Historiendrama zusammengearbeitet hat: Sein Streifen "Der Patriot" von 2000, in dem sich Mel Gibson (66) unfreiwillig zwischen den Fronten des US-amerikanischen Unabhängigkeitskrieges wiederfand.

Nicht der erste Serien-Ausflug

Emmerich ersann gemeinsam mit Dean Devlin (59) vor rund 25 Jahren die kurzlebige Serie "The Visitor" mit John Corbett (61) in der Hauptrolle, die 1998 nach nur einer Staffel wieder eingestellt wurde. Für die Regie zeichnete er damals und im Gegensatz zu "Those About To Die" jedoch nicht verantwortlich.

Wann sein neues Projekt anlaufen soll, ist bislang noch nicht mitgeteilt worden. Die US-amerikanische Branchenseite "Deadline" berichtet jedoch davon, dass die Produktion im ersten Quartal des kommenden Jahres starten soll. Auch einen angeblichen Budgetrahmen will die Seite in Erfahrung gebracht haben - demnach plane man, sich Emmerichs Gladiatoren-Epos rund 140 Millionen US-Dollar kosten zu lassen.