Der britische Reality-Star Sam Thompson ist Sieger der diesjährigen Ausgabe von "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!". Im Finale setzte er sich gegen Boxer Tony Bellew und Politiker Nigel Farage durch. Punkten konnte er offenbar mit seiner bodenständigen Art.

Der diesjährige Sieger des britischen Dschungelcamps steht fest: Der englische Fernsehstar Sam Thompson (31) hat sich die begehrte Dschungelkrone geholt. Am vergangenen Sonntagabend (10. Dezember) fand das Finale der britischen Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" statt. Sieg durch Persönlichkeit Vor drei Wochen ist der Reality-Star gemeinsam mit elf weiteren Prominenten, darunter auch Britney Spears' (42) Schwester Jamie Lynn Spears (32), in den australischen Dschungel gezogen. Thompson hatte sich im Finale gegen den Boxer Tony Bellew (41) und den Politiker Nigel Farage (59) durchgesetzt. Der 31-Jährige überzeugte in der Show vor allem durch seine sympathische und enthusiastische Art. Reality-Star zeigt sich emotional und dankbar Auch bei der Verkündung seines Sieges zeigte sich der 31-Jährige bodenständig und bescheiden. "Ich dachte nicht einmal, dass ich zu dieser Show eingeladen werden würde, geschweige denn hier [Anm. d. Red.: auf dem Dschungelthron] zu sitzen", wird er von BBC zitiert. Er bedankte sich bei den Zuschauenden: "Ich habe jahrelang davon geträumt bei dieser Show mitzumachen und eingeladen zu werden, und ihr habt gerade den Traum eines Jungen wahr werden lassen." View this post on Instagram A post shared by I'm a Celebrity... (@imacelebrity) Viele erfolgreiche Projekte machten ihn bekannt Sam Thompson ist ein bekannter britischer Reality-Star. Erste Aufmerksamkeit erhielt er durch die Reality-Serie "Made in Chelsea", die von 2013 bis 2021 ausgestrahlt wurde. Zudem machte er auch in zahlreichen anderen Formaten mit, wie beispielsweise dem britischen "Promi Big Brother". Auf seinem TikTok-Account hat der Reality-Star 1,4 Millionen Follower, die er regelmäßig mit Comedy-Videos versorgt. Neben seinen Auftritten vor der Kamera, hostet er auch einen Podcast über die Show "Love Island".