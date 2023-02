In einer neuen Folge der ProSieben-Show "Schlag den Star" hat sich Moderator Johannes B. Kerner gegen Schauspieler Moritz Bleibtreu durchgesetzt und damit das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro gewonnen.

Moderator Johannes B. Kerner (58) hat am Samstagabend (4. Februar) die ProSieben-Show "Schlag den Star" gegen Schauspieler Moritz Bleibtreu (51) gewonnen. Am Ende siegte er nach zwölf Spielen mit 64:14 Punkten. Die beiden Promis duellierten sich dabei unter anderem beim Dosen zertreten, Pylonen-Flip, am Basketballkorb, in Karts, beim Nachbauen von kurz gezeigten Legofiguren, "Sessel-Ball" oder beim Klassiker-Spiel "Blamieren oder Kassieren". Mit dabei war wie immer der Moderator der Show, Elton (51).

Für den Sieger des Abends gab es wie üblich ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. In einer Instagram-Story ist bei Johannes B. Kerner zu einem Bild, das die beiden Kontrahenten am Ende der Show zeigt, zu lesen: "Danke für einen wirklich schönen Spieleabend. Hart und fair."

"Es ist ein großer Spaß"

Zudem sagte der aktuelle Gewinner der Sendung laut Sender ProSieben: "Es war ein sehr unterhaltsamer, aber auch sehr anstrengender Abend. Auch für jemanden, der schon mal im Fernsehen war: total psycho. Wenn du mitbekommst, dass Moritz etwas gut gemacht hat, bist du sofort doppelt unter Druck. Aber es ist ein großer Spaß. Eben ein Spieleabend. Ich habe mich lange geziert hierherzukommen - da hätte ich früher kommen können!"

Moritz Bleibtreu zollt seinem Gegner nach der Show Respekt: "Es war ein spannender Abend. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch an Johannes. Beeindruckend. Der Mann ist einfach gut und hat zu Recht gewonnen. Ich werde mich wahrscheinlich ein paar Tage ärgern über die vergebenen Chancen. Ich denke, insgesamt haben wir beide uns ganz gut geschlagen. Aber: JB - herzlichen Glückwunsch!"

Wer in der nächsten Ausgabe von "Schlag den Star" gegeneinander antritt, steht bereits fest: Am 11. März 2023 werden Janin Ullmann (41) und Jeanette Biedermann (42) im Duell live auf ProSieben zu sehen sein.