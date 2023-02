"1923" geht offiziell in die Verlängerung. Die zweite Prequel-Serie zum US-Megaerfolg "Yellowstone" bekommt eine zweite Staffel, wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet . Die erste Staffel erschien am 18. Dezember in den USA bei Paramount+ und war die meistgesehene Premiere des Streamingdienstes in den USA überhaupt. "Es gibt noch mehr Geschichten zu erzählen", heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account von Paramount+ zur zweiten Staffel.

"1923" spielt im Jahr aus dem Titel. Eine neue Generation der "Yellowstone"-Familie Dutton steht im Mittelpunkt der Prequelshow. Die Serienstars Helen Mirren (77) und Harrison Ford (80) verkörpern das Ehepaar Cara und Jacob Dutton. Als ihr böswilliger, wohlhabender Nachbar Donald Whitfield (Timothy Dalton, 76) das Land der Duttons an sich reißen will, müssen diese um die Farm ihrer Familie kämpfen.

There are more stories to tell… #1923TV will return for a second season. In the meantime, Season 1 continues with new episodes this Sunday, exclusively on #ParamountPlus. See you soon. pic.twitter.com/O2bMWKdTYx