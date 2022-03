Der Cast für das geplante "Bridgerton"-Spin-off über Königin Charlotte steht fest. Das gab Netflix in einer Medienmitteilung bekannt. Laut dieser übernimmt India Amarteifio (23) die Hauptrolle der jungen Königin Charlotte. Ihren Mann, König George, spielt Corey Mylchreest. Nachwuchstalent Arsema Thomas gibt ihr Fernsehdebüt als junge Agatha Danbury. Deren "Bridgerton"-Darstellerin Adjoa Andoh (59) sowie weitere aus der Serie bekannte Gesichter wie Golda Rosheuvel (52) oder Ruth Gemmell (54) sind ebenfalls mit von der Partie.

Für die Produktion verantwortlich sind Shonda Rhimes (52), Betsy Beers (65) und Tom Verica (57). Das Trio steht auch hinter der erfolgreichen Mutterserie.

Netflix kündigte bereits im Mai 2021 ein "Bridgerton"-Spin-off an. Der Streamingdienst gab damals auf Twitter bekannt, dass sich die neue Serie auf die Geschichte von Queen Charlotte konzentriere. Zudem würden die Zuschauer mehr über Lady Danbury, die Mentorin des Herzogs Simon Basset, erfahren sowie über Violet Bridgerton. Sie ist die Mutter der acht Bridgerton-Geschwister.

All Hail The Queen! Thrilled to announce we’re expanding the Bridgerton universe with a limited series that will tell Queen Charlotte’s origin story — the series will also feature young Violet Bridgerton and young Lady Danbury pic.twitter.com/nshBfETMdN