Im Mai sollen die Dreharbeiten für die neue "Sommerhaus der Stars"-Staffel starten. Laut eines Medienberichts stehen die ersten Teilnehmer der RTL-Show bereits fest. Unter anderem sollen Gisele Oppermann und Kader Loth in diesem Jahr mit von der Partie sein.

Mitte Mai sollen die Dreharbeiten zur neuen Staffel der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" beginnen. Die "Bild am Sonntag" meldet nun, dass man bereits die ersten Promi-Paare erfahren haben will, die sich in dem beliebten Trash-Format den Aufgaben stellen werden. Demnach sei unter anderem die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin Kader Loth (49) gemeinsam mit ihrem Ehemann Ismet Atli mit von der Partie. Loth war neben der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Jahre 2017 auch schon in den Formaten "Die Alm" (2004) und "Kampf der Realitystars" (2021) zu sehen.

Eine weitere Teilnehmerin sei dem Bericht zufolge die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Gisele Oppermann (34) mit ihrem neuen Freund, der derzeit allerdings noch nicht in der Öffentlichkeit in Erscheinung trat. Auch Oppermann kann bereits auf eine große Trash-TV-Karriere zurückblicken und war ebenfalls schon im Dschungelcamp (2019) dabei. Ein weiterer Teilnehmer sei Sänger und Hairstylist Cosimo Citiolo (40), der bereits als diesjähriger Dschungelcamp-Teilnehmer in den Medien kursierte, angeblich aber wegen einer Corona-Infektion absagen musste. Er soll gemeinsam mit seiner Freundin Natalie einziehen.

Ausstrahlung der neuen Staffel wird für den Spätherbst erwartet

RTL gab offiziell bislang noch keine Teilnehmer bekannt. Die Ausstrahlung der insgesamt sechsten Staffel wird für den Spätherbst 2022 erwartet. Im vergangenen Jahr verließen "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel (36) und sein Freund Dominik Schmitt (38) die Show als Gewinner-Paar und räumten gemeinsam die 50.000-Euro-Siegprämie ab.