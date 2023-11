TV-Serienliebhaber können sich freuen: Der Starttermin für die dritte Staffel von "Sisi" steht fest. Sechs neue Folgen werden auf RTL+ abrufbar sein.

Die populäre Kaiserin ist zurück: Am 1. Dezember 2023 startet die dritte Staffel der Serie "Sisi". Fans dürfen sich auf sechs neue Episoden freuen, die aber zunächst nur auf RTL+ zu sehen sein werden. Wann genau der Sender die erste Folge im linearen Fernsehen ausstrahlt, ist noch nicht bekannt. Staffel drei wurde bis August 2023 in Kroatien, Lettland und Litauen gedreht.

Dominique Devenport (27) und Jannik Schümann (30) schlüpfen wieder in die Rollen der legendären Kaiserin Elisabeth (1837-1898) und des Kaisers Franz Joseph I. von Österreich (1830-1916). Neu im "Sisi"-Ensemble sind unter anderem: Arian Wegener als Kronprinz Rudolf, Pauline Werner und Max Hubacher als Walli und Gustav, ein romantisches Gaunerpaar, Deniz Orta als Sisis Weggefährtin Alma, Jakob Geßner als Albert, Anführer der Arbeiterbewegung, und Daniel Friedrich als Erzherzog Franz Karl, Vater von Franz.

Darum geht es in Staffel drei

In der Fortsetzung der Serie steht Sisi vor einer Zerreißprobe: zwischen dem Kampf für ihre eigene Familie, der Sehnsucht nach Abenteuer und den Verpflichtungen am Hof. Machtkämpfe in Europa, Arbeiterunruhen in Wien und Konflikte in Erziehungsfragen stellen die Liebe von Sisi und Franz in den neuen Folgen auf die Probe. Um ihren Sohn Rudolf in Zeiten politischer Unruhen zu beschützen, befreit Sisi den neunjährigen Kronprinzen aus der Militärausbildung und kehrt der Hofburg den Rücken. Auf der Flucht mit Rudolf schließt sie neue Freundschaften, erlebt Abenteuer auf einer kleinen Insel und in Paris.