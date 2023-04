Fans der erfolgreichen Mystery-Serie "Stranger Things" können sich freuen: Der Streamingdienst Netflix hat verkündet, dass eine Aminationsserie rund um das mysteriöse Dorf Hawkins und seine Bewohner geplant ist.

Noch vor Ausstrahlung der fünften und finalen Staffel von "Stranger Things" im kommenden Jahr gibt es gute Nachrichten aus dem Universum der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serie: Der Streamingdienst hat jetzt angekündigt, dass es eine Animationsserie geben wird. Dabei sind die "Stranger Things"-Macher Matt (39) und Ross Duffer (38) wieder als Produzenten an Bord.

An Zeichentrickserien der Kindheit orientiert

Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, soll die Serie im klassischen Zeichentrick-Stil erschienen. "Wir haben immer von einem animierten 'Stranger Things' im Stil der Samstagmorgen-Cartoons geträumt, mit denen wir aufgewachsen sind, und diesen Traum verwirklicht zu sehen, war absolut aufregend", werden die Duffer-Brüder zitiert. Netflix konnte dafür den Emmy-Gewinner und Trickfilmzeichner Eric Robles an Bord holen. Er war zum Beispiel an den Serien "Fanboy & Chum Chum", "Glitch Techs" und "Familie X - In geheimer Mission" beteiligt. Gegenüber dem Portal "Deadline" zeigen sich die Duffer-Brüder begeistert: "Wir sind überwältigt von dem, was Eric Robles und sein Team sich ausgedacht haben - die Skripte und Grafiken sind unglaublich und wir können es kaum erwarten, mehr mit euch zu teilen! Das Abenteuer geht weiter..."

Handlung und Starttermin noch geheim

Weitere Details wurden noch nicht bekannt gegeben. So dürfen die Fans gespannt sein, welche Handlung sie bei dem Spin-Off erwarten wird und wann die Animationsserie startet.