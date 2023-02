In der Nacht auf den 13. Februar steht wieder eines der Sport-Events des Jahres an. So können Fans den Super Bowl und den Auftritt von Rihanna in der berühmten Halbzeitshow live mitverfolgen - wahlweise im TV oder Stream.

Mit dem Super Bowl 2023 steht am heutigen Sonntag das alljährliche Finale der American-Football-Liga NFL an. Aufgrund der Zeitverschiebung wird das Event in Deutschland aber erst in der Nacht auf den morgigen 13. Februar zu sehen sein. Hier erfahren Fans, wann es losgeht - und wie sie das Match zwischen den Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs sowie die berühmte Halbzeitshow, in der in diesem Jahr Superstar Rihanna (34) auftritt, live mitverfolgen können.

Wer überträgt das Spektakel?

Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer werden sich für das sportliche Großevent wieder weltweit vor den TV-Geräten versammeln. Sport-Fans in Deutschland haben mehrere Alternativen, sich die Übertragung anzusehen.

Wer klassisch per Fernseher zuschalten möchte, kann ab 22:25 Uhr auf ProSieben reinschauen. Jan Stecker (63) wird kommentieren, als Experten sind Patrick Esume (49) und Björn Werner (32) dabei. Daneben bietet der Sender auch einen Livestream via Joyn und auf "ran.de".

Beim Sport-Streamingdienst DAZN wird der Super Bowl ebenfalls übertragen. Christoph Stadtler moderiert, Franz Büchner kommentiert und Filip Pawelka wurde als Experte engagiert. Zugang gibt es allerdings nur mit Abo, das je nach gewählter Variante zwischen knapp 25 Euro monatlich (bei einem "Standard"-Jahresabo) und 40 Euro pro Monat ("Unlimited" im monatlichen "Flex"-Abo) kostet.

Auch die Liga bietet eigene Abos, den sogenannten "NFL Gamepass". Fans sehen hier die komplette US-Übertragung live oder auf Abruf. Neben teureren "Mobile Only"- und "Pro"-Varianten gibt es auch einen eigenen "Super Bowl Pass" für knapp einen Euro.

Wann ist Kickoff?

Der Kickoff, also der Beginn des Matches, erfolgt gegen 00:30 Uhr deutscher Zeit. ProSieben rechnet damit, dass die Halbzeitshow zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr morgens beginnt.

Was zeigt Rihanna beim Super Bowl?

Was Rihanna genau zeigen wird, ist noch ein großes Geheimnis. Sie möchte eine 13-minütige Show mit einigen ihrer Hits performen. Es ist aber bisher nicht klar, welche Songs sie singen wird, womöglich etwa Titel wie "Diamonds" oder "Umbrella". Ob sie berühmte Kolleginnen oder Kollegen bei ihrem Comeback auf der Bühne begrüßen wird, ist ebenfalls bisher nicht bekannt. In den vergangenen Jahren hatte die Sängerin sich größtenteils aus der Musik zurückgezogen und agierte in der Öffentlichkeit vorwiegend als Designerin und Unternehmerin.