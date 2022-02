Ihre Äußerung über den Holocaust hatte Konsequenzen für Whoopi Goldberg: Die "The View"-Moderatorin wurde für zwei Wochen suspendiert. Jetzt ist sie zurück im TV.

Whoopi Goldberg (66) ist zurück in der amerikanischen TV-Show "The View". Sie war zuvor von ABC News für zwei Wochen suspendiert worden, nachdem es massive Kritik an der 66-Jährigen gegeben hatte. Der Grund: In einer Folge von "The View" hatte sie erklärt, beim Holocaust gehe es "nicht um Rasse". Die Moderatorin hatte sich kurz darauf entschuldigt.

Bei ihrer Rückkehr in die Show sagte sie nun laut CNN: "Es ist etwas Wunderbares, in einer Show wie dieser zu sein, weil wir 'The View' sind, und das ist es, was wir tun." Sie fügte an: "Manchmal machen wir es nicht so elegant, wie wir könnten", aber es dauere fünf Minuten, "um wichtige Informationen zu Themen zu erhalten": "Und das versuchen wir jeden Tag, und ich möchte allen danken, die sich während meiner Abwesenheit gemeldet haben", so die 66-Jährige. Sie erklärte demnach auch: "Es ist eine Ehre, an diesem Tisch zu sitzen und diese Gespräche führen zu können, weil sie wichtig sind. Sie sind wichtig für uns als Nation und noch wichtiger für uns als Menschen." Goldberg erwähnte ihre Suspendierung dem Bericht zufolge nicht ausdrücklich.

"Falsche und verletzende Kommentare"

Der Sender hatte ihre Zwangspause Anfang Februar verkündet: "Mit sofortiger Wirkung suspendiere ich Whoopi Goldberg für zwei Wochen wegen ihrer falschen und verletzenden Kommentare", teilte Kim Godwin, Präsidentin von ABC News, damals unter anderem auf Twitter mit. "Obwohl sich Whoopi entschuldigt hat, habe ich sie gebeten, sich Zeit zu nehmen, um nachzudenken und mehr über die Auswirkungen ihrer Kommentare zu lernen", so Godwin." Alle bei ABC News stehen "in Solidarität mit unseren jüdischen Kollegen, Freunden, Familien und Gemeinden".

Goldberg hatte sich für ihre Äußerung zuvor direkt nach der Sendung entschuldigt. Via Twitter erklärte sie am 1. Februar: "In der heutigen Sendung habe ich gesagt, dass es beim Holocaust 'nicht um Rassen geht, sondern um die Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen'. Ich hätte sagen sollen, dass es um beides geht."

Außerdem schrieb sie: "Wie Jonathan Greenblatt von der Anti-Defamation League mitteilte, ging es beim Holocaust um die systematische Vernichtung des jüdischen Volkes durch die Nazis, die sie für eine minderwertige Rasse hielten. Ich korrigiere mich." Whoopi Goldberg schloss ihren Post mit dem Satz: "Das jüdische Volk auf der ganzen Welt hat immer meine Unterstützung gehabt, und das wird sich auch nie ändern. Ich entschuldige mich für den Schmerz, den ich verursacht habe." Sie unterzeichnete die Notiz mit: "Mit meiner aufrichtigen Entschuldigung geschrieben, Whoopi Goldberg."

Auch in der Show "The View" gab es vor der Suspendierung noch eine Entschuldigung der Schauspielerin: "Gestern in unserer Show habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe gestern Abend darüber getwittert, aber ich möchte, dass Sie es direkt von mir hören", sagte sie. So viele Menschen zu verärgern, sei nie ihre Absicht gewesen. "Ich verstehe jetzt, warum, und dafür bin ich zutiefst dankbar. Die Informationen, die ich erhalten habe, waren wirklich hilfreich, und haben mir geholfen, einige verschiedene Dinge zu verstehen."