The Flash (Grant Gustin) hat ausgerannt.

Der Sender The CW zieht bei "The Flash" den Stecker. Die Superhelden-Serie endet nach der kommenden neunten Staffel. Mit 13 Folgen wird diese deutlich kürzer ausfallen als die letzten Runden. Der Schritt ist nur konsequent, die Quoten von "The Flash" sanken zuletzt massiv.