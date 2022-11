Das große Finale von "The Masked Singer" steht an. Judith Williams und Riccardo Simonetti werden zum Abschluss Ruth Moschner im Rateteam unterstützen.

Endlich werden alle Rätsel beantwortet: Bei "The Masked Singer" steht am kommenden Samstag (5. November) das große Finale an (live um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn). An der Seite von Ruth Moschner (46) bilden in der Abschluss-Show "DHDL"-Löwin Judith Williams (51) und Riccardo Simonetti (29) das Rateteam, wie ProSieben nun bekannt gab. Werden die Rategäste den letzten vier Masken auf die Spur kommen und erkennen, welche Promis unter den verbliebenen Kostümen stecken?

Die Zahnfee, der Werwolf, der Maulwurf und Rosty: Die Finalisten von "The Masked Singer"

Im großen Finale werden endlich alle Fragen beantwortet und sämtliche Masken gelüftet. Täuscht der Maulwurf seinen Akzent nur vor? Ist der Werwolf tatsächlich ein Rocksänger, Rosty wirklich ein Comedian und welche Sängerin verbirgt sich hinter der Zahnfee?

Die Sieger-Performance küren die Zuschauerinnen und Zuschauer wie gewohnt über die JoynMe-App. Hier können selbstverständlich auch wieder Tipps abgegeben und Fragen an die Masken gestellt werden. Mit Ella Endlich (das Zebra, 38) überreicht dann die Gewinnerin der Frühjahrsstaffel den Siegerpokal. Präsentiert wird das Finale wie gewohnt von Matthias Opdenhövel (52).