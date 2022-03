Also doch: Für den an Corona erkrankten Matthias Opdenhövel kommt der Auftakt von "The Masked Singer" zu früh. Ersetzt wird er von Thore Schölermann alias der Monstronaut.

Bis kurz vor dem Startschuss der neuen "The Masked Singer"-Staffel am 19. März (immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn) herrschte beim Sender ProSieben noch die Hoffnung, dass Stamm-Moderator Matthias Opdenhövel (51) durch die Show führen kann. Jetzt ist jedoch gewiss: Für den vergangene Woche an Corona erkrankten Opdenhövel kommt die erste Live-Folge leider noch zu früh. Für gebührenden Ersatz ist jedoch gesorgt. Schauspieler und TV-Moderator Thore Schölermann (37) wird ihn zum Start der sechsten "Masked Singer"-Ausgabe vertreten.

Der 37-Jährige kennt die außergewöhnliche Situation, in der sich die zehn verhüllten Promis bald wiederfinden werden, nur zu gut. Er war Teil der vierten Staffel des Formats, die im Frühjahr 2021 ausgestrahlt wurde. Als Monstronaut musste er sich damals denkbar knapp vor dem Finale enttarnen, er belegte am Ende den fünften Rang.

Schölermann freut sich auf die spontane Aufgabe, in erster Linie drückt er aber Opdenhövel die Daumen, dass der so schnell wie möglich wieder fit wird: "Ich liebe die Show und es ist mir eine Ehre, einzuspringen. Lieber Matthias, ich gebe mein Bestes, Dich einigermaßen standesgemäß zu vertreten. Gute Besserung", wird er vom Sender zitiert. Opdenhövel bedankt sich derweil bei seiner kurzfristigen Vertretung, richtet jedoch auch einen Wunsch an den energetischen Monstronaut: "Aber bitte lass die Bude stehen, bis ich nächste Woche wiederkomme, Du kleine Abrissbirne!"

Opdenhövel hofft auf Folge zwei

Auch über seinen offiziellen Instagram-Account hat sich Opdenhövel bereits zu der Tatsache geäußert, bei Folge eins der neuen Staffel zum Zuschauen verdammt zu sein. Zu einem Bild, das ihn mit drei der zehn Maskierungen zeigt, schreibt er: "Was habe ich mich auf die 6. Staffel von 'The Masked Singer' gefreut! Aber leider kann ich morgen beim Auftakt coronabedingt noch nicht am Start sein. Bin sehr traurig darüber, aber nächsten Samstag werde ich dann hoffentlich meine neue Gang und alle anderen wiedertreffen!"

Auf dem Bild zu sehen sind das Zebra, die Möwe und der Dornteufel. Ebenfalls bekannt sind schon der Gorilla, der Seestern und der Koala. Das erstmals in einem Wettbewerb von einem Fan entworfene Kostüm wird derweil den Namen Brilli tragen, drei weitere Kostüme sind noch gänzlich geheim.

Fest steht dagegen schon der erste Rategast in der dreiköpfigen Jury. Komiker Ralf Schmitz (47) wird am Samstag mitraten dürfen, welche Stars sich hinter den Masken verstecken könnten. Fest in der Jury sitzen auch in Staffel sechs wieder Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48).