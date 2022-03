Theresa Hübchen ist die neue Hauptdarstellerin der 20. "Rote Rosen"-Staffel. Die Tochter von Schauspieler Henry Hübchen startet voraussichtlich Ende Mai 2022 in der beliebten ARD-Serie.

Ein neues Gesicht für die beliebte ARD-Serie "Rote Rosen": Theresa Hübchen (51) wird die neue Heldin der 20. Staffel, die voraussichtlich Ende Mai oder Anfang Juni 2022 startet. Das gab das Erste am Mittwoch bekannt.

Hübchen ist im Theater, TV und Kino

Die Tochter von Schauspielstar Henry Hübchen (75) gab ihr Debüt als Schauspielerin an der Volksbühne Berlin. Es folgte unter anderem ein fünfjähriges Engagement am Burgtheater Wien. Im Fernsehen war sie erstmals 1993 in der Serie "Der Bergdoktor" zu sehen. Es folgten diverse Rollen im "Tatort" und anderen erfolgreichen TV-Produktionen wie "Der Ermittler", "Der Mörder ist unter uns", "Eine Mutter für Anna" oder dem Familiendrama "Unterm Eis", in dem sie an der Seite ihres Vaters spielte. Im Kino war sie unter anderem in "Alles auf Anfang" oder "Einsteins Baby" zu sehen.

Bei "Rote Rosen" spielt Hübchen die alleinerziehende Mutter Sandra. Ihre Tochter ist mittlerweile erwachsen und bereit, eigene Wege zu gehen. Sandra wagt einen Neuanfang und zieht zu ihrem Freund nach Lüneburg. Dort holt sie schließlich die Vergangenheit wieder ein. Sie trifft nach 22 Jahren den Vater ihrer Tochter wieder ...

"Rote Rosen" gibt es montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten und bereits am Vortag in der ARD Mediathek.