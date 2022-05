Kaum eine Folge hat so viel Spannung versprochen, wie jene, die RTL für das 30-jährige Jubiläum von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" am 12. Mai (auch bei RTL+) produziert hat. Jetzt hat der Sender den ersten Trailer für die Ausgabe in Spielfilmlänge veröffentlicht. Der knapp eineinhalbminütige Clip verspricht Drama, Action sowie reichlich Emotionen - und lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer schon jetzt mitfiebernd zurück: Stirbt das "GZSZ"-Urgestein Jo Gerner (Wolfang Bahro, 61) durch die Hand von Linostrami (Matthias Unger)?

Achtung, Spoiler!

Nachdem Linostrami den Mord an seiner Tochter Miriam (Sara Fuchs, 29) Jo Gerner angehängt hat, befindet sich dieser auf der Flucht und sucht verzweifelt nach einem Beweis für seine Unschuld. Doch alle Indizien sprechen gegen ihn. Sogar seine Frau Yvonne (Gisa Zach, 47) gerät ins Zweifeln, wie der Trailer zeigt. Lediglich Katrin (Ulrike Frank, 53) scheint hinter Gerner zu stehen: "Wenn Jo vor mir steht und sagt, dass er es nicht war - ich würde ihm glauben!", sagt sie energisch zu Beginn des Clips.

Die beiden tun sich schließlich zusammen, um Gerners Tod vorzutäuschen. Während seine Familie ihn unter Tränen zu Grabe trägt, unwissentlich, dass er lediglich untergetaucht ist, sucht Gerner schwer verletzt bei Leon (Daniel Fehlow, 47) an der Ostsee Zuflucht. Linostrami bedroht derweil Laura und Yvonne. Die beiden finden schließlich heraus, dass Gerner die ganze Zeit unschuldig war und wollen Linostrami zu Fall bringen. Denselben Entschluss fasst allerdings auch Gerner. Es kommt zu einer dramatischen Verfolgungsjagd - samt geladenen Waffen und Explosionen.

Folge in Spielfilmlänge und Special im Anschluss

Die Jubiläumsfolge von "GZSZ" ist am 12. Mai ab 19:40 Uhr bei RTL zu sehen. Ab 21:30 Uhr zeigt der Sender die Best-of-Sendung "30 Jahre GZSZ - Das große Jubiläum".