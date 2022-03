In "Let's Be Cops" (kabel eins) geben sich zwei Partylöwen als Polizisten aus. Bei "Prominent getrennt" (RTL) müssen acht Ex-Paare beweisen, dass sie noch an einem Strang ziehen können. In "Nord Nord Mord" (ZDFneo) sorgt ein anonymer Anruf für Aufruhr bei der Sylter Polizei.

20:15 Uhr, kabel eins, Let's Be Cops - Die Party Die Freunde Justin (Damon Wayans Jr.) und Ryan (Jake Johnson) besuchen gemeinsam ein Klassentreffen. Da sie irrtümlicherweise davon ausgehen, dass es sich um eine Kostümparty handelt, erscheinen die beiden als Polizisten verkleidet auf der Feier. Als sie ihren Fehler bemerken, machen sie sich still und heimlich davon. Doch als sie auf der Straße für echte Gesetzeshüter gehalten werden, finden sie Gefallen an der Uniform. 20:15 Uhr, RTL, Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen, Show Hier bekommt die Liebe eine zweite Chance! Um diese neue Show zu gewinnen und bis zu 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen, müssen getrennte Promi-Paare alte Gräben überwinden, sich wieder gegenseitig vertrauen und beweisen, dass sie erneut als ein Team zusammenarbeiten können. "Prominent getrennt" bringt acht Ex-Promipaare nicht nur an ihre emotionalen Grenzen, sondern weit darüber hinaus. 20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Clüver und die tödliche Affäre, Krimi Eine anonyme Anruferin meldet sich bei der Sylter Polizei. Sie behauptet, die Leiche des vermissten Bildhauers Kipling in einem Teich entdeckt zu haben. Doch als Kommissar Clüver (Robert Atzorn) und sein Team eintreffen, ist die Leiche verschwunden. Von Verbrechen keine Spur. Die Identität der Anruferin ist bald ermittelt. Es handelt sich um Alida Olariu (Cosmina Stratan), die als Angestellte für die Firma "Sylter Glanz" arbeitet. Doch auch sie ist plötzlich spurlos verschwunden. 20:15 Uhr, 3Sat, Bier Royal (1), Komödie München. Bier. Society. Franz Hofstetter ist tot - und mit ihm wohl das Zeitalter der Bierpatriarchen. Um seine Nachfolge an der Spitze der Brauerei zanken sich jetzt zwei Frauen, Gisela (Gisela Schneeberger) und Vicky (Lisa Maria Potthoff). Gisela ist Franz' zweite Frau und ehemalige Sekretärin, Vicky die Tochter aus erster Ehe. Sie hat nie ihren Schock darüber verwunden, dass Gisela nur wenige Wochen nach dem Ableben ihrer Mutter an Franz' Seite auftauchte. Vicky hat verwegene Pläne, will die Brauerei moderner, ökologischer und nachhaltiger aufstellen. 20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Das Geheimnis der Nordquists, Familienmelodram Die Archäologin Emilia (Anne Werner) will beweisen, dass es unter Wikingern auch berühmte Kriegerinnen gab. Nach einem Krach an der Uni beschließt sie, auf eigene Faust nach Belegen zu suchen. Eine Spur führt Emilia auf das Anwesen der Familie Nordquist, wo sie sich als neue Gärtnerin einschleichen kann. Der Sohn des Gutsbesitzers, Alexander (Jan Hartmann), will nach Japan auswandern, muss jedoch vorher das Rätsel um das Verschwinden seines Zwillingsbruders vor Jahren lösen.