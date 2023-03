"Auris - Die Frequenz des Todes": Hegel (Juergen Maurer) wird von Polizisten in Schach gehalten.

Die Entführung eines Babys bleibt nicht das einzige Verbrechen in "Auris" (RTL). In "Der Schwarm" (ZDF) wird Venedig von einer Quallenplage heimgesucht. "Marie Brand" (ZDFneo) ermittelt, als ein Toter in einer Müllentsorgungsanlage gefunden wird.