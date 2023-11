Anwältin Heiland (Das Erste) gerät in den Trubel um eine Schafherde. Das ZDF zeigt die Lebensgeschichte der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer als Dokudrama. Auf ProSieben stellen sich Joko & Klaas wieder dem Kampf um Sendezeit.

20:15 Uhr, Das Erste , Die Heiland - Wir sind Anwalt: Schafe in der Stadt, Anwaltsserie

Dem bekannten Berliner Stadtschäfer Gerrit Streberg (Markus Gertken) wird vorgeworfen, erheblichen Schaden an Sachen und Personen verursacht zu haben: Seine Schafherde hat eine Statue aus der Kolonialzeit im Schlosspark Charlottenburg umgestoßen und einen Rollerfahrer zu Fall gebracht. Gerrit und seine Ehefrau Annika (Wiebke Adam-Schwarz) sollen nun 70.000 Euro als Schadensersatz zahlen, eine Summe, die sie definitiv nicht aufbringen können. Doch wer hat den Elektrozaun ausgeschaltet, der die Schafe am Ausbüxen hinderte, und sie in Panik versetzt?

20:15 Uhr, ZDF , Ich bin! Margot Friedländer , Dokudrama

Das Dokudrama widmet sich der Lebensgeschichte der 102-jährigen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Ihre persönlichen Schilderungen bilden den Leitfaden des Films. 1943 taucht die damals 21-Jährige vor der Gestapo unter, versteckt sich in Berlin und ist auf das Wohl und die Gnade ihrer Helfer angewiesen, die ihre Situation oft auch ausnutzen. 15 Monate lang gelingt es Margot Bendheim - so ihr Mädchenname - sich als "jüdische Illegale" in Berlin vor der Gestapo zu verstecken.

20:15 Uhr, ProSieben , Joko & Klaas gegen ProSieben , Show

Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen - alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.

20:15 Uhr, 3Sat, Zielfahnder - Blutiger Tango, Krimi

Die LKA-Zielfahnderin Hanna Landauer (Ulrike C. Tscharre) und ihr neuer Kollege Lars Röwer ( Hanno Koffler) werden in ihrem aktuellen Fall vor eine schwierige Herausforderung gestellt: Vor neun Jahren entführten Gisela ( Heike Makatsch) und Uwe Tezloff ( Jörg Hartmann) einen Industriellen und erpressten zehn Millionen Euro als Lösegeld. Obwohl die Polizei das Ehepaar festnahm, blieben das Geld und ihr unbekannter Komplize verschwunden. Jetzt, da die beiden Entführer aus der Haft entlassen werden, fordern sie endlich ihren Anteil für ihr Schweigen. Geschickt tauchen sie in Südamerika unter. Landauer und Röwer nehmen in Montevideo die Spur wieder auf.

20:15 Uhr, kabel eins, Cars 3: Evolution, Digitaltrick

Die Welt des Rennsports hat sich grundlegend verändert, und das muss der einst gefeierte Champion Lightning McQueen schmerzlich feststellen, als ihn das High-Tech-Nachwuchstalent Jackson Storm von der Strecke drängt. Dennoch denkt McQueen noch lange nicht an den Ruhestand. Gemeinsam mit seiner neuen Trainerin Cruz Ramirez ist er entschlossen, seinem selbstgefälligen Konkurrenten den Wind aus den Segeln zu nehmen.