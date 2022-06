In "Ocean's 8" (ZDF) machen acht Meisterdiebinnen New York unsicher. Anwalt Borchert (Das Erste) ermittelt nach einem Taximord. In "Shape of Water" (ProSieben) schließt eine stumme Frau Freundschaft mit einem Fischwesen.

20:15 Uhr, ZDF , Ocean's 8, Krimikomödie Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis wendet sich Debbie ( Sandra Bullock), Danny Oceans jüngere Schwester, an ihre frühere Partnerin Lou ( Cate Blanchett). Sie hat es auf ein sündhaft teures Collier abgesehen, welches die Schauspielerin Daphne Kluger ( Anne Hathaway) auf der diesjährigen Met-Gala tragen soll. Ihnen bleiben nur dreieinhalb Wochen, um ein Team aus Spezialistinnen zusammenzustellen. 20:15 Uhr, Das Erste , Borchert und der Mord im Taxi, Krimi Borchert ( Christian Kohlund) und Dominique Kuster ( Ina Paule Klink) übernehmen die Verteidigung des Taxifahrers Jürg Zollinger (Tim Kalkhof). Hauptmann Furrer ( Pierre Kiwitt) verdächtigt ihn des Mordes an einem Fahrgast, dem afrikanischen Investigativ-Journalisten Nuka Baluba (Pierre Rousselet). Dass sich Staatsanwalt Dietrich (Daniel Drewes) vorschnell auf Zollinger festlegt, macht Borchert misstrauisch. Der "Anwalt ohne Lizenz" vermutet, dass Balubas Recherchen über Kinderarbeit in Kobaltminen im Kongo mit dem Mord zu tun haben. 20:15 Uhr, ProSieben, Shape of Water - Das Flüstern des Wassers, Fantasymärchen Die stumme Elisa ( Sally Hawkins) arbeitet in den 1960er Jahren als Putzkraft in einem Labor der US-Regierung, in dem geheime Experimente durchgeführt werden. Als sie und ihre Kollegin Zelda eine mysteriöse Kreatur in einem Wassertank entdecken, ändert sich ihr Leben schlagartig. Sie verliebt sich Hals über Kopf in den Amphibienmann, und da auch er ihre Gefühle erwidert, beschließt sie, ihn zu befreien. 20:15 Uhr, Tele 5 , Silk Road - Könige des Darknets, Cyberthriller Daphne (Olivia Lonsdale) studiert Informatik und sie ist fit. Das zeigt sie, als sie zum Spaß den Computer des attraktiven Nachbarjungen Raymond (Gijs Blom) hackt. Damit hat sie seine Aufmerksamkeit. Und einen neuen Job. Denn Raymond und sein Freund Sem (Jonas Smulders) sind Dealer im Darknet. Daphne steigt ins Geschäft mit ein. Mit fatalen Konsequenzen.

20:15 Uhr, VOX , Ich - Einfach unverbesserlich 3, Digitaltrickkomödie Gru ist von der Anti-Verbrecherliga ausgeschlossen worden, weil er den Superschurken Balthazar Bratt nicht ausschalten konnte. Zuhause genießt er jetzt die Zeit mit den Kids und Lucy. Als er jedoch erfährt, dass er einen Zwillingsbruder namens Dru hat, droht das Idyll zu platzen. Dru ist nämlich das genaue Gegenteil von Gru und zudem extrem erfolgreich. Und dann taucht auch noch Balthazar wieder auf und die Brüder müssen an einem Strang ziehen.