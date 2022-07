Kommissar Dupin (Das Erste) hat es mit einem tödlichen Schwesternstreit zu tun. In "The High Note" (VOX) träumt die Assistentin einer Pop-Diva von einer eigenen Musikkarriere. Die "Bergretter" (ZDF) helfen einer Familie, die in einem führerlosen Heißluftballon festsitzt.

20:15 Uhr, Das Erste, Kommissar Dupin: Bretonische Spezialitäten , Krimi In der Markthalle von Saint-Malo wird Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) Zeuge, wie Spitzengastronomin Blanche Trouin (Franziska Junge) von ihrer Schwester Lucille (Nadja Becker) niedergestochen wird. Lucille flieht Hals über Kopf, wird von Dupin aber gestellt und festgenommen. Seitdem schweigt sie beharrlich. Dupin, dem es immer darum geht, die Hintergründe einer Tat zu verstehen, steht vor einem Rätsel. Er erkennt, dass es sich nicht um einen kaltblütig geplanten Mord handelt, doch warum unternimmt Lucille keinen Versuch, sich zu verteidigen? 20:15 Uhr, VOX , The High Note - Glaub an deinen Traum, Drama Maggie (Dakota Johnson) reibt sich in ihrem Job als Assistentin der weltberühmten Popmusik-Diva Grace Davis (Tracee Ellis Ross) völlig auf. Insgeheim träumt sie jedoch davon, sich als Musikproduzentin in Hollywood einen Namen zu machen und wartet auf ihre Chance. Das Warten lohnt sich, denn eines Tages bekommt Maggie von Graces Manager den Auftrag, das neue Comeback-Album zu produzieren. Voller Elan macht sich Maggie daraufhin an die Arbeit, bekommt dabei aber Stress mit Grace. 20:15 Uhr, ZDF , Die Bergretter: Über den Wolken, Familienserie Als Herbert (Jochen Horst), Ute (Teresa Harder) und ihr Sohn Benedikt Breitenstein (Felix von Bredow) Utes Geburtstag in einem Heißluftballon über den Wolken feiern, springt Ballonführer Lukas ( Ben Blaskovic) unerwartet mit einem Fallschirm aus dem Korb. Markus Kofler (Sebastian Ströbel) ist ein guter Freund des Ballonführers und erfährt von dessen Frau Dorothea (Nathalie Schott) Dramatisches: Lukas will sich vermutlich an Apotheker Breitenstein rächen, denn er denkt, dass dieser für den Tod seiner kleinen Tochter verantwortlich ist. 20:15 Uhr, ProSieben, Das große Promi-Büßen, Realityshow Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb?

20:15 Uhr, arte, Ku'Damm 63, Familiendrama Caterina Schöllack (Claudia Michelsen) und ihre drei Töchter Monika (Sonja Gerhardt), Helga (Maria Ehrich) und Eva (Emilia Schüle) müssen sich auch im Jahr 1963 mit den gesellschaftlichen Zwängen und ihren persönlichen Liebesdramen auseinandersetzen. Die drei Schwestern sind reifer geworden und haben sich ein eigenständiges Leben aufgebaut. Doch es warten neue Herausforderungen auf die jungen Frauen, und sie müssen feststellen, dass nicht jede ihrer früheren Entscheidung richtig gewesen ist.