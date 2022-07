In "Mich hat keiner gefragt" (ZDF) sucht eine Frau unter ihren Verflossenen den perfekten Brautführer für ihre Tochter. Bei RTL vergibt die "Bachelorette" ihre letzte Rose. Im "Dänemark-Krimi" (Das Erste) verschleppt ein Serienmörder Menschen in den Wald.

20:15 Uhr, ZDF, Mich hat keiner gefragt, Komödie

Anna (Meike Droste) muss auflachen, als sie um die Hand ihrer Tochter Clara (Vita Tepel) gefragt wird. Clara wirft ihrer Mutter vor: "Du bist ja nur neidisch, weil Dich nie einer gefragt hat!" Das hat gesessen. Die selbstbewusste Anna ist als Single eigentlich ziemlich glücklich und zufrieden. Ganz anders ihre Tochter Clara, die die eigene Traumhochzeit plant. Welchen ihrer Ex-Lebensgefährten soll Anna nur bitten, für Clara den gewünschten Brautführer zu spielen?

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette - Das große Finale, Kuppelsoap

Sharons Eltern und Freundinnen lernen die verbliebenen Männer kennen und nehmen sie unter die Lupe, bevor die vorletzte Entscheidung ansteht: Welche zwei Männer stehen im Finale? Beide verbringen ein letztes Date mit Sharon, bevor sie ihre letzte Rose vergibt. Im Anschluss an das Finale trifft Sharon beim großen Wiedersehen auf einige Männer, die in der Staffel für Gesprächsstoff gesorgt haben - und verrät ihren aktuellen Beziehungsstatus.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Dänemark-Krimi: Rauhnächte, Krimi

In den heidnischen "Rauhnächten" herrscht in der einstigen Wikingerstadt Ribe eine ungezügelte Ausgelassenheit. Selbst auf dem Polizeirevier, wo die gewissenhafte Streifenbeamtin Ida Sörensen (Marlene Morreis) in der Nachtschicht aushilft, regiert das Chaos. An den sadistischen Serienmörder, der Menschen entführt und im Wald verhungern lässt, denkt in diesem Moment niemand. So erkennt Ida auch Smillla Vestergaad (Anne Kanis) nicht, die seit Tagen vermisst wird, sich von ihren Fesseln befreien konnte und nun unter all den Verkleideten und Angetrunkenen im Polizeirevier erscheint.

20:15 Uhr, VOX, Girls' Night Out, Komödie

Die Freundinnen Jess (Scarlett Johansson), Blair (Zoe Kravitz), Alice (Jillian Bell) und Frankie (Ilana Glazer) feiern eine Junggesellinnen-Party. Als ein männlicher Stripper versehentlich zu Tode kommt, überschlagen sich die Ereignisse. Die jungen Frauen müssen eine Leiche entsorgen. Und zu allem Überdruss steht plötzlich der "echte" Stripper vor der Türe. Wer war der Mann, den sie umgebracht haben?

20:15 Uhr, 3Sat, Die 7. Stunde, Krimi

Anwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) bekommt ein lukratives Angebot: Er soll Gymnasiasten einer Privatschule auf ihr Jurastudium vorbereiten. Vernau übernimmt die 7. Stunde, doch gleich am ersten Tag kommt es zu einem Eklat: Die Rektorin hat verschwiegen, dass ein Mädchen aus der Klasse vor ein paar Monaten Selbstmord begangen hat. Angeblich war Liebeskummer der Grund. Vernau kommt dahinter, dass an der teuren Privatschule Rollenspiele gespielt wurden. Eines, "Die schwarze Königin", geht zurück auf uralte Krankenakten. Die Wahnvorstellungen einer Kindsmörderin wurden zu einem Spiel.