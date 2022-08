"Spider-Man: Far from Home": Quentin Beck (Jake Gyllenhaal, l.) weiht Peter Parker (Tom Holland) in seine Pläne ein.

Peter Parker trifft in "Spider-Man: Far from Home" (ZDF) auf die mysteriösen Elementals. Im "Barcelona-Krimi" (Das Erste) wird ein toter Bauunternehmer gefunden. Ein Doppelgänger des US-Präsidenten reißt in "G.I. Joe" (VOX) die Macht an sich.