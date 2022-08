"Men in Black: International": In der Wüste Marokkos machen Agent M (Tessa Thompson) und Agent H (Chris Hemsworth) eine verblüffende Entdeckung.

In "Men in Black: International" (ZDF) suchen die Wächter des Universums einen Verräter in den eigenen Reihen. "The Voice of Germany" (ProSieben) startet mit Peter Maffay als neuem Coach. James Bond muss in "GoldenEye" (VOX) eine Satellitenwaffe unschädlich machen.