Die Lehrerin Fritzie (ZDF) wird von einem Schüler angehimmelt. Im "Irland-Krimi" (Das Erste) wird eine lang vermisste Psychologin tot aufgefunden. In "White House Down" (VOX) greifen Terroristen das Weiße Haus an.

20:15 Uhr, ZDF, Fritzie - Der Himmel muss warten: Auf den Kopf gestellt, Dramaserie

Selma (Neda Rahmanian) setzt Fritzie (Tanja Wedhorn) unter Druck: Schüler Tarek hat Fritzies Dating-Profil entdeckt und macht ihr nun öffentlich romantische Avancen. Nicht das einzige Streitthema der beiden Freundinnen. Denn Selma fühlt sich bei Fritzie auch wegen Melanie (Anna Herrmann) außen vor. Nichts ahnend, dass diese gerade jetzt Fritzies ganze Unterstützung braucht. Denn Melanie hat panische Angst vor den Ergebnissen ihrer Kontrolluntersuchung.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Irland-Krimi: Preis des Schweigens, Krimi

Das Leben scheint es gut mit Kriminalpsychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) zu meinen: Aus der Bekanntschaft mit dem charmanten Matt (Thomas Sarbacher) hat sich eine zarte Liebesbeziehung entwickelt. Beruflich hingegen steht Cathrin vor einem kniffligen Fall. Vor eineinhalb Jahren ist die renommierte Psychologin Helen Bell spurlos verschwunden. Seinerzeit gab es keine Anzeichen für ein Verbrechen, doch nun taucht ihre Leiche, die schwere Verletzungen aufweist, auf. Cathrin, die mit Helen flüchtig bekannt war, wird von Superintendent Sean Kelly (Declan Conlon) zu dem Fall hinzugezogen.

20:15 Uhr, VOX, White House Down, Actionthriller

Der Polizist John Cale (Channing Tatum) bewirbt sich beim Secret Service um einen Job als Personenschützer des Präsidenten (Jamie Foxx) und wird abgewiesen. Als kurze Zeit später eine paramilitärische Einheit das Weiße Haus überfällt und die Kontrolle an sich reißt, liegt das Leben des Präsidenten plötzlich in seiner Hand und Cale bekommt endlich die Möglichkeit zu zeigen, was wirklich in ihm steckt.

20:15 Uhr, Tele 5, Swelter, Action

Der Mann hat mit vier Partnern ein Casino um zehn Millionen Dollar erleichtert, er ist der, der nicht geschnappt wurde und die ganze Beute eingesteckt hat: Bishop (Jean-Claude Van Damme), der damalige Anführer der Gang. Jetzt, zehn Jahre später, kann er sich an nichts erinnern. Er ist ein braver Sheriff. Seine damaligen Mitstreiter sind aus dem Knast entkommen und unterwegs zu ihm!

21:15 Uhr, ZDF, Fritzie - Der Himmel muss warten: Geplatzte Träume, Dramaserie

Fritzie (Tanja Wedhorn) will keine Zeit mehr verlieren und um Stefan kämpfen. In einer Vision kommt es zum Showdown zwischen Fritzie und Stefans (Florian Panzner) neuer Freundin Laura (Bettina Burchard). In der Schule zeigt der Förderunterricht erste Erfolge. Bisher als Mathe-Niete abgestempelt, kann Isabelle (Josefine Keller) in Selmas (Neda Rahmanian) Börsen-AG enorme Gewinne verzeichnen. Sie legt das Geld, das für den Abi-Ball gesammelt wurde, an der Börse an - und verliert alles.