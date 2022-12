Tom Cruise flieht in "Krieg der Welten" (VOX) vor einer Alien-Invasion. In "Der Bergdoktor" (ZDF) endet der winterliche Ausflug eines Pärchens dramatisch. Auf kabel eins erkunden Promis "Deutschlands größte Geheimnisse".

20:15 Uhr, VOX, Krieg der Welten, Sci-Fi-Apokalypse

Seit langer Zeit haben Aliens die Erdbewohner observiert, um eine Invasion vorzubereiten. Den Menschen technologisch weit überlegen greifen die Außerirdischen schließlich mit dreibeinigen Kampfrobotern an. Chaos und Hysterie brechen aus, denn die Menschheit hat den Invasoren nichts entgegenzusetzen. Mitten im Geschehen versucht Ray Ferrier (Tom Cruise) verzweifelt, seine beiden Kinder vor der außerirdischen Bedrohung zu beschützen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Die dunkle Seite des Lichts, Arztserienspecial

Nathalie (Emilia Bernsdorf) ist 17 und frisch verliebt. Ihrer schweren Lichtallergie zum Trotz überrascht sie ihr Freund Tim (Lennart Betzgen) mit einem romantisch-winterlichen Ausflug, der ein dramatisches Ende nimmt. Um ihrem Freund zu helfen, bringt sich Nathalie selbst in Gefahr, und die beiden können erst in letzter Minute gerettet werden. Doch das Ergebnis der anschließenden Untersuchung überrascht Martin Gruber (Hans Sigl) und weckt in ihm einen furchtbaren Verdacht.

20:15 Uhr, kabel eins, Deutschlands größte Geheimnisse, Show

Wie gut kennen wir Deutschland? Die Show präsentiert unglaubliche und faszinierende Geschichten, geheime Orte und außergewöhnliche Menschen, von denen viele sicher so noch nicht gehört haben. Zahlreiche Prominente wie Sonja Zietlow, die Reimanns, Jörg Draeger, Mark Benecke und viele mehr raten in "Deutschlands größte Geheimnisse" mit. Stück für Stück gilt es, Hinweise zu kombinieren und dem Geheimnis so auf die Schliche zu kommen.

20:15 Uhr, arte, Unter Verdacht - Das Blut der Erde, Krimi

Zunächst scheint es kein großer Fall: Ein Mann meldet einen Einbruch bei seinem Nachbarn. Im Vorgarten wird eine Patrone aus einer gestohlenen Polizeiwaffe gefunden, aber Toni Schiermeier (Friedrich von Thun), der Chef der Wasserwerke, behauptet, bei ihm sei nichts gestohlen worden. Lediglich die schwere Tresortür wurde fachmännisch aufgebrochen. Kriminalrätin Dr. Eva-Maria Prohacek (Senta Berger) und Hauptkommissar André Langner (Rudolf Krause) machen sich auf den Weg in das beschauliche Brunnharting. Aber schon kurz vor ihrer Ankunft im Ort stürzt den beiden eine Frau mit einem leblosen Kind in den Armen vors Auto.

21:55 Uhr, Tele 5, Machine Gun Preacher, Actiondrama

Der kriminelle und gewalttätige Biker Sam (Gerard Butler) wurde soeben aus dem Gefängnis entlassen. Doch die Welt drehte sich in seiner Abwesenheit weiter. Seine Frau (Michelle Monaghan) hat ihren Job als Stripperin aufgegeben und zu Gott gefunden. Ein Weg, den Sam erst mit Hohn und Spott versieht aber letztlich selbst wählt, nachdem ihm unter anderem Raubüberfälle und Drogenexzesse nach dem Sinn seines Lebens fragen lassen.