In "Gäste zum Essen" (ZDF) treffen zwei Familien aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten aufeinander. Das Drama "Entführt - 14 Tage Überleben" (RTL) basiert auf einem realen Fall. In "Die Lieblingsmarken der Deutschen" wirft kabel eins einen Blick auf Adidas und Puma.

20:15 Uhr, ZDF , Gäste zum Essen , Komödie

Soraya ( Neda Rahmanian) und André Faber ( Matthias Koeberlin), ein Hamburger Architekten-Ehepaar, machen sich Sorgen um ihre 16-jährige Tochter Mila ( Hannah Schiller), die ihnen und in der Schule zu entgleiten droht. Ihre Vermutung: Das kann nur am schlechten Einfluss ihres Freundes Leon (Paul Sundheim) liegen. Da müssen sie handeln! Entschlossen laden die Fabers Leons Eltern Viktor ( Maximilian Grill) und Monika Popov ( Josefine Preuß) in ihr großzügiges Zuhause zum festlichen Abendessen ein. Während die reichen Gastgeber noch über einen rücksichtsvollen Kleidungsstil im Understatement nachdenken, fahren Viktor und die Supermarktverkäuferin Monika bereits aufgebrezelt auf dem Motorrad vor - in Kampfstimmung: Sie werden sich von diesen Bonzen nicht unterbuttern lassen!

20:15 Uhr, RTL , Entführt - 14 Tage Überleben , Drama

Am 6. März 1981 wird der damals elfjährige Johannes Erlemann (Cecilio Andresen) in Köln entführt und in einem winzigen fensterlosen Verschlag gefangen gehalten. Während sein Vater, der millionenschwere Investor Jochem Erlemann ( Torben Liebrecht), wegen vermeintlichem Steuerbetrug in Untersuchungshaft sitzt, kämpft Johannes' Mutter Gabi ( Sonja Gerhardt) verzweifelt um das Leben ihres Sohnes. Erst nach 14 Tagen und der Übergabe von 3 Millionen Mark Lösegeld wird der Junge schließlich freigelassen.

20:15 Uhr, Das Erste , Nord bei Nordwest - Im Namen des Vaters, Krimi

Bei einer Verkehrskontrolle finden Hannah Wagner ( Jana Klinge) und Hauke Jacobs ( Hinnerk Schönemann) in einem Koffer einen abgeschnittenen Finger. Der Fahrer, in dessen Wagen der Koffer lag, will von nichts gewusst haben. Er zückt die Visitenkarte eines Anwalts. Der ist sofort zur Stelle, redet allein mit seinem Mandanten - und erschießt ihn. Er war offenbar ein Cleaner, ein krimineller Dienstleister, der im Fall der Fälle alle Spuren beseitigt. Zeitgleich sammelt Ansgar Brandel (Paul Behren), der Pastor in Schwanitz, für eine in Not geratene junge Witwe Geld.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Lieblingsmarken der Deutschen, Reportage

Aus einem mittelständischen Familienbusiness entstehen zwei Sport-Firmen: "Adidas" und "Puma". Doch wie kam es zur Trennung der Dassler-Brüder? Die Reportage geht der Geschichte zweier Rivalen auf den Grund und lüftet einige Geheimnisse um die beiden Unternehmen. Zudem wird aufgeklärt, warum die Konkurrenten zu den Lieblingsmarken der Deutschen gehören.

20:15 Uhr, Tele 5 , The Losers , Action

Eine Eliteeinheit der Special Forces wird zu einer Suchaktion in den bolivianischen Dschungel entsandt. Doch bald stellt das Team - Clay ( Jeffrey Dean Morgan), Jensen ( Chris Evans), Roque ( Idris Elba), Pooch (Columbus Short) und Cougar (Óscar Jaenada) - fest, dass es selbst Ziel eines tödlichen Doppelspiels ist, angezettelt von einem mächtigen Feind innerhalb der Einheit selbst, den man nur unter dem Namen Max ( Jason Patric) kennt. Die Gruppe weiß den Umstand, dass sie nun als tot gilt, gut zu nutzen und begibt sich tief in den Untergrund, um ihren Namen reinzuwaschen und mit Max abzurechnen.