"Der Staatsanwalt" (ZDF) untersucht den Tod einer verurteilten Mörderin. Bruce Willis versammelt in "R.E.D. 2" (ProSieben) eine Gang aus Ex-Agenten um sich. Später kämpft Brad Pitt in "World War Z" (ProSieben) gegen Zombiescharen.

20:15 Uhr, ZDF , Der Staatsanwalt: Abrechnung im Blut, Krimi

Eine Mörderin wird aus der JVA entlassen - keine 24 Stunden später ist sie tot. Reuther (Rainer Hunold) und sein Team erfahren: Das Opfer hat im Gefängnis mit Drogen gedealt. Wurde sie deshalb getötet? Reuther rollt den alten Fall neu auf. Damals war die Leiche ihres ermordeten Ehemanns Michael Waldschmidt nie gefunden worden. Die Schwester des Opfers, Carina Förster (Anja Knauer), beteuert seit Jahren deren Unschuld.

20:15 Uhr, ProSieben, R.E.D. 2 - Noch älter. Härter . Besser ., Action-Komödie

Eigentlich will Frank Moses (Bruce Willis) nur sein Rentnerleben gemeinsam mit seiner Freundin Sarah genießen. Doch dann wird er von seiner turbulenten Vergangenheit eingeholt: Als er sich auf der Beerdigung seines besten Freundes und ehemaligen Kollegen Marvin befindet, wird er plötzlich von einer Gruppe FBI-Agenten verhaftet. Ihm wird vorgeworfen an der Aktion "Nightshade" beteiligt gewesen zu sein, bei der vor 25 Jahren eine Atombombe verschwand und nie wieder auftauchte. Der Beginn einer rasanten Wahrheitssuche.

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands , Show

In der "Physical-Dogshow" müssen außergewöhnliche Hunde und ihre Halter einen besonderen Hindernisparcours meistern. Unterschiedlichste Hunderassen treten an. Doch egal ob klein und flink oder groß und clever: am Ende zählt ein vertrauensvolles Zusammenwirken zwischen Mensch und Tier. Auf die Teams wartet ein Gewinn von 25.000 Euro. Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank "Buschi" Buschmann moderieren und kommentieren.

20:15 Uhr, arte, Familienfest , Tragikomödie

Hannes (Günther Maria Halmer), tyrannisches Familienoberhaupt, wird 70. Anne (Michaela May), die zweite Ehefrau und Stiefmutter, hat zum Versöhnungsfest eingeladen. Doch bei der Feier kommt es zum Eklat. Alte Wunden brechen auf. Die drei kinderlosen Söhne Max (Lars Eidinger), Gregor (Marc Hosemann) und Frederik (Barnaby Metschurat), mitsamt Partnerinnen und Partner, sowie Hannes' Ex-Frau Renate (Hannelore Elsner) sind aus Paris angereist. Dass das großzügige Berliner Familiendomizil ein Ort der Wahrheit und Katastrophe wird, kann zunächst niemand ahnen. Denn im Hause Westhoff ist vieles nur Schein: das große Haus, die Idylle, die Liebe.

22:30 Uhr, ProSieben, World War Z, Action-Thriller

Es tobt ein weltweiter Krieg zwischen Menschen und Zombies. Ursache ist eine durch eine Infektion ausgebrochene Pandemie. Um die Monster aufzuhalten und das Virus zu stoppen, muss Ex-UN-Mitarbeiter Gerry Lane ( Brad Pitt) seinen alten Job wieder annehmen und den Grund für das Desaster herausfinden. Doch die Zeit spielt gegen ihn.