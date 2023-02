"Let's Dance" (RTL) stimmt mit einer Kennenlernshow auf die neue Staffel ein. In "The Accountant" (ProSieben) entpuppt sich ein Buchhalter als Killermaschine. Das Erste zeigt die Karnevalsshow "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht".

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow, Tanzshow

Ab sofort ist Freitag wieder Tanztag bei RTL. Den Auftakt macht auch 2023 die große Kennenlernshow, in der 14 tanzwillige Stars erfahren, mit wem sie in den nächsten Wochen oder gar Monaten trainieren und das Tanzparkett erobern dürfen. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die 16. Staffel von Deutschlands beliebtester Tanzshow, Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González bewerten das Können der prominenten Tanzschüler.

20:15 Uhr, ProSieben, The Accountant, Thriller

Christian Wolff (Ben Affleck) nutzt sein kleines Steuerberatungsbüro als Tarnung, um für Organisationen, die Dreck am Stecken haben, die Bücher zu frisieren - bis ihm der findige Steuerfahnder Ray King (J. K. Simmons) auf die Schliche kommt. Daraufhin nimmt Chris einen legalen Auftrag an und stößt auf eine Verschwörung von ungeahnten Ausmaßen.

20:15 Uhr, Das Erste, Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht, Karneval

Das Mainzer Narrenschiff nimmt wieder Fahrt auf. Zwei Kampagnen lang blieben die Säle leer, Corona schickte die Fastnacht in Quarantäne. Jetzt endlich stehen die Aktiven der Mainzer Vereine MCV und MCC, GCV und KCK - unter dem Vorsitz von Sitzungspräsident Andreas Schmitt - wieder vor voll besetztem Haus auf der Bühne des Kurfürstlichen Schlosses und ein lach- und feierfreudiges Publikum kann sich in bester Stimmung an Pointen und Parodien, an Kritik und Kokolores, an Vorträgen und Live-Gesang Mainzer Art begeistern.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Glücksbringer, Krimiserie

Ein toter Vermögensverwalter ruft Oberstaatsanwalt Reuther (Rainer Hunold) auf den Plan. Die Ermittlungen führen Julia Schröder (Anika Baumann) und Alexander Witte (Jannik Mioducki) hinter die Kulissen einer Beteiligungsgesellschaft. Sebastian Fuchs wurde zu später Stunde im Park erstochen. Ein Raubmord scheint auszuscheiden. Als Reuther der Witwe Dr. Isabel Fuchs-Eschenberg (Sinja Dieks) die Todesnachricht überbringt, muss er feststellen, dass deren Ehe offenbar nicht unbeschwert verlief.

20:15 Uhr, arte, In Wahrheit: Unter Wasser, Krimi

Als Sporttaucher die Leiche eines Polizisten finden, kommt ein alter Mordfall wieder ans Tageslicht. Wurde unter dem Druck der Öffentlichkeit damals ein falscher Täter präsentiert? Hauptkommissar Rene Schubecker (Felix von Bredow) wurde ermordet. Erschossen mit der eigenen Dienstwaffe. Er ermittelte für die Abteilung Drogen und war dazu Freddy Breyers (Robin Sondermann) bester Freund. Freddy ist sicher: Hier hatte jemand eine offene Rechnung zu begleichen. Nur wer? Die Antwort glaubt Freddy auf einem Aufnahmegerät zu finden, das sein Freund stets bei sich trug - eine Art digitales Notizbuch. Nur - es ist unauffindbar.