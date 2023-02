Der "Staatsanwalt" (ZDF) ermittelt, nachdem eine 17-Jährige tot in einer Ferienwohnung aufgefunden wurde. Saskia Vester verschlägt es als "Kindermädchen" (Das Erste) nach Kanada. In "Mechanic: Resurrection" (RTLzwei) wird der Auftragskiller Bishop zu einer tödlichen Mission gezwungen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Flüchtige Spuren, Krimiserie

Nach einem anonymen Hinweis wird eine 17-Jährige tot in einer Ferienwohnung aufgefunden. Nun liegt es an Oberstaatsanwalt Reuther (Rainer Hunold), herauszufinden, warum das Mädchen sterben musste. Rabea Finck (Vanessa Kotschetkov) wurde drei Tage zuvor als vermisst gemeldet. Der Verdacht einer Entführung liegt nahe, auch wenn es keine Lösegeldforderung gab. Als Julia Schröder (Anika Baumann) und Alexander Witte (Jannik Mioducki) dem Vater (David Bredinc) die Todesnachricht überbringen, erfahren sie, dass er bedroht wird.

20:15 Uhr, Das Erste, Das Kindermädchen: Mission Kanada, Drama

Henni (Saskia Vester) kann es kaum fassen: Kanada ist wirklich so schön, wie es sich die Münchnerin erträumt hat! Ihr Ticket zur Welt ist erneut ein ermogelter Auftrag als Premium-Nanny. Der deutschstämmige Unternehmer Christopher (Jens Atzorn) hat sie als Betreuerin für seine Tochter Bristol (Trixi Janson) engagiert, um in Ruhe seine zweite Hochzeit vorbereiten zu können. Bald nach der Ankunft merkt Henni, dass sich die 13-Jährige nicht nur mit ihrer künftigen Stiefmutter Pia (Luise Wolfram) schwertut, sondern dass sie auch Ärger geradezu anzieht: ein Ladendiebstahl als Mutprobe, eine heimliche Partytour und schlechte Schulnoten.

20:15 Uhr, ProSieben, Glass, Mysterythriller

David Dunn (Bruce Willis) - ein Mann mit übermenschlichen Kräften - und der an einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidende Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) werden in eine psychiatrische Klinik gebracht. Dort arbeitet Dr. Ellie Staple (Sarah Paulson) mit Patienten, die behaupten, Superkräfte zu besitzen. Auch Elijah Price (Samuel L. Jackson) wird in der Einrichtung festgehalten - und sieht in der Ankunft von Dunn und Crumb die Chance, der Menschheit endlich die Existenz von Superhelden zu beweisen.

20:15 Uhr, RTLzwei, The Mechanic 2 - Resurrection, Action

Auftragskiller Arthur Bishop (Jason Statham) wollte seinen Job endgültig an den Nagel hängen - so der Plan. Doch seine gewalttätige Vergangenheit holt ihn schnell wieder ein, als ein Ex-Auftraggeber seine Geliebte Gina (Jessica Alba) entführt und droht, sie innerhalb von 36 Stunden zu töten. Wieder in seinen alten Job erpresst, reist der "Mechanic" um die ganze Welt und tut das, was er am besten beherrscht: drei Auftragsmorde begehen und diese wie Unfälle aussehen lassen.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Froschköniginnen, Krimiserie

Die Soziologieprofessorin Heidi Steinbach (Katrin Bühring) wird von ihrem Ehemann tot zu Hause aufgefunden. Prof. Rossi (Anna Stieblich) kann einen Unfall ausschließen. Steinbach wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Ermittlungen führen an die Universität, wo sich Steinbach in ihrem Fachbereich nicht nur Freunde gemacht hatte. Besonders ihre Stiftung wird von zwei ihrer Studentinnen, Lisa (Camille Dombrowsky) und Hannah (Carolin Garnier), scharf kritisiert und als Grundstein sozialer Ungerechtigkeit gesehen.