In "Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster" (Das Erste) freundet sich eine todkranke Frau mit einem Teenager an. RTL blickt zurück auf 15 Jahre "Let's Dance". In "Reader Player One" (ProSieben) beginnt die Schnitzeljagd in einer virtuellen Spielwelt.

20:15 Uhr, Das Erste , Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster , Drama Karla ( Iris Berben), eine starke, sinnliche und lebenserfahrene Frau, erfährt, dass sie unheilbar an Krebs erkrankt ist. Es bleiben ihr nur noch wenige Monate. Nach einem wilden Leben als Fotografin von Musikbands, voller Tourneen, Joints und Rock 'n' Roll, hat die Mitsechzigerin keine Lust auf Sentimentalitäten. Sie will mit ihrem Schicksal allein bleiben und plant einen würdevollen Abgang. Die Hilfe des ehrenamtlichen Sterbehelfers Fred ( Godehard Giese), eines alleinerziehenden Verkehrsplaners, der es immer gut meint, lehnt sie ab. Doch Freds Sohn Phil ( Claude Heinrich), ein schüchterner Teenager mit viel Sinn für Poesie, gelingt der Zugang zu der todkranken Künstlerin. 20:15 Uhr, RTL , 15 Jahre Let's Dance - Tänze, Bilder, Emotionen, Tanzshow-Special Eine Zeitreise durch 15 Jahre "Let's Dance"! Das Special blickt auf die vergangenen Staffeln von Deutschlands schönster Tanzshow - und darauf, was Deutschland im jeweiligen Jahr außerdem beschäftigte. Es startet natürlich 2006 - im Geburtsjahr von "Let's Dance" - und dem Jahr, in dem Deutschland sein Fußball-Sommermärchen erlebte. Retro-Feeling pur! Dazu wird verraten, wer Joachim Llambis Lieblingskandidat aller Staffeln ist. 20:15 Uhr, ProSieben , Ready Player One , Sci-Fi-Action Futuristisches Sci-Fi-Abenteuer von Star-Regisseur Steven Spielberg: Wade Watts ( Tye Sheridan) flüchtet sich regelmäßig in das Online-Simulationsspiel OASIS. Als dessen Erfinder James Halliday ( Mark Rylance) stirbt, wird bekanntgegeben, dass er ein sogenanntes "Easter Egg" im Spiel versteckt hat. Wer dieses zuerst findet, erhält Hallidays Vermögen und die Kontrolle über OASIS. Wade nimmt begeistert an der Suche teil, muss sich aber bald ungeahnten Gefahren stellen - im Spiel und in der Realität. 20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Die letzte Chance, Krimiserie Mord im Biergarten-Idyll: Der Kellner Bert Wilmer (Stefan Wilkening) wird vor dem Eingang des "Isar-Gartens" erschlagen. Seit der Eröffnung der Gaststätte vor vier Jahren gehörte er zum Team. Nun steht der Betrieb kurz vor dem Bankrott. Der Biergarten schreibt rote Zahlen, und obwohl nicht verkauft werden soll, gibt es einen hartnäckigen Interessenten. Im Zuge der ersten Befragung erfahren Caspar Bergmann ( Thomas Heinze) und Annabell Lorenz ( Stephanie Stumph) von Inhaberin Marie Kolbe ( Katja Studt), dass Leon Moslechner ( Florian Odendahl), dem in München mehrere Gastbetriebe gehören, den Biergarten aufkaufen wollte. 20:15 Uhr, VOX , Ghostbusters , Fantasykomödie In New York werden immer mehr Geister gesichtet. Für die Expertin für paranormale Phänomene Abby (Melissa McCarthy) und ihre technologische Allzweckwaffe Jillian (Kate McKinnon) ist das eine gute Gelegenheit, der Welt zu zeigen, dass sie keine Spinnerinnen sind. Mit Abbys Studienfreundin Erin ( Kristen Wiig) und der U-Bahn-Angestellten Patty ( Leslie Jones) gründen sie eine Spezialgruppe, die Gespenster jagt. Es gibt kein Zurück mehr: Die Ghostbusters machen Furore und die große Stunde schlägt.