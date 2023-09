Die "Mordsschwestern" (ZDF) untersuchen den Tod eines Schweinebauern. Die "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) kümmert sich um einen schwer erkrankten Kitesurfer. Außerdem schickt Jörg Pilawa Promis "Zurück in die Schule" (Sat.1).

20:15 Uhr, ZDF, Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache: Schweinepriester, Krimiserie

Der Schweinebauer Silas Hinnerksen (Thomas Bloem) hängt aufgeknüpft an einem Stahlseil in seiner Scheune. Zu seinen Füßen hat der Mörder in großen, roten Buchstaben die Worte "UND TSCHÜẞ!" hinterlassen. Die Trauer über den Tod des Viehwirtes hält sich bei einigen Angehörigen in Grenzen. Zunehmend entsteht der Eindruck, dass das Opfer eine Menge Dreck am Stecken hatte und mehrere Menschen Gründe hatten, den Mann loswerden zu wollen.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Hart am Wind, Familienfilm

Nora Kaminski ( Tanja Wedhorn) leidet nach dem Beziehungsaus mit Peer ( Dirk Borchardt): Diagnose Liebeskummer! Ihr Multitasking als Privatperson, Praxisinhaberin und Notärztin muss aber in dem gewohnten Höchsttempo weitergehen. Nach einem halsbrecherischen Absturz lernt sie den Kitesurfer Ben Kralmann (Justus Johannsen) kennen, der an einer Hirnblutung leidet. Um den Intensivpatienten wieder auf die Beine zu bringen, sind jedoch nicht nur ihre medizinischen Fähigkeiten gefragt. Ben trägt - wie Nora herausfindet - mehrere Belastungen mit sich.

20:15 Uhr, Sat.1, Zurück in die Schule , Show

Moderator Jörg Pilawa schickt Prominente "Zurück in die Schule" - in eine ganz besondere Schule. Denn in der Show unterrichten ausschließlich Grundschüler die Stars. Diese müssen nach den Unterrichtsstunden mit den Nachwuchs-Lehrkräften vor Jörg Pilawa die Grundschulprüfung meistern. Der neue Lehrplan sieht Prüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik, Religionen, Englisch, Sachkunde, Kunst, Sport und Musik vor.

20:15 Uhr, Tele5, Storm Hunters, Katastrophenthriller

Auf die Kleinstadt Silverton bewegt sich ein Tornado zu, der den Ort dem Erdboden gleichzumachen droht. Alle Einwohner bereiten sich auf die bevorstehende Katastrophe vor und suchen Schutz in den Kellern ihrer Häuser - bis auf Pete (Matt Walsh), Allison (Sarah Wayne Callis), Lucas (Lee Whittaker), Daryl (Arlen Escarpeta) und Jacob (Jeremy Sumpter). Sie haben nur ein Ziel vor Augen: Die Naturgewalt filmisch festhalten und mit diesen Aufnahmen eine sensationelle Dokumentation veröffentlichen.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Keine Rettung, Krimi

Die 17-jährige Emmy Williams (Paula Schindler) wird in der Gartenlaube ihrer Eltern tot aufgefunden. Erstickt an Kohlenmonoxid - aufgrund eines Anwendungsfehlers bei der Bedienung des Kamins. Es waren Drogen im Spiel, auch fremde Fingerabdrücke werden am Kamin registriert. Die Ermittlungen ergeben, dass Emmy ein besonderes Kind war. Sie wurde als "Rettungsgeschwisterkind" gezeugt, um ihre Schwester Vivian (Luise Emilie Tschersich) mittels Knochenmarkspende zu heilen.