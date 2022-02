Als mehrere Jugendliche spurlos verschwinden, formiert sich in "Jeanny - Das fünfte Mädchen" (Das Erste) eine Bürgerwehr. Für den "Bachelor" (RTL) steht eine Quad-Tour an. Bei kabel eins trommelt George Clooney die "Ocean's 13" zusammen, um einen Freund zu rächen.

20:15 Uhr, Das Erste, Jeanny - Das fünfte Mädchen

In einer beschaulichen Kleinstadt in der Nähe von Wien verschwinden seit Jahren in immer kürzer werdenden Abständen Mädchen zwischen 18 und 20 Jahren spurlos. Die Bevölkerung ist beunruhigt, wirft der Polizei Inkompetenz vor. Weil Kommissar Degener (Johann Nikolussi) nicht weiter kommt, formiert sich eine Bürgerinitiative zum Schutz der Jugendlichen.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor , Kuppelsoap

Das erste Gruppendate der Woche verspricht Action pur. Auf sieben Frauen wartet eine Quad-Tour und eine besondere Überraschung. Für eine der Ladys geht's anschließend abenteuerlich weiter. Nach dem Ziplining durch den Dschungel kommt sie dem Bachelor bereits näher. Beim nächsten Date dürfen sich sieben Frauen kreativ austoben, und Dominik lädt eine von ihnen zu einem romantischen Strandspaziergang ein, bevor die dritte Nacht der Rosen ansteht.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Halbfinale bei "Das große Promibacken"! In der ersten Aufgabe wartet auf die Promibäckerinnen und Promibäcker das absolute Trendgebäck "Baked Alaska", welches mit seiner Baiser-Hülle verzaubert. Die Technische Prüfung von Betty heißt "Amerikaner". Unsere Promis haben nur 60 Minuten Zeit, um drei perfekte Amerikaner für die Jury herzustellen. In der Highlight-Aufgabe werden spektakuläre Inseltorten kreiert, die zurechtgeschnitzt und mit Gelee aufgefüllt werden sollen.

20:15 Uhr, kabel eins, Ocean's 13, Gaunerkomödie

Reuben Tishkoff (Elliott Gould), einer von Danny Oceans (George Clooney) ursprünglichen Elf, wird von Kasinobesitzer Willy Bank (Al Pacino) übel über den Tisch gezogen. Das nimmt den alten Haudegen so sehr mit, dass er sogar einen Herzinfarkt erleidet. Als sich Bank auch noch über Reuben lustig macht, hat Danny Ocean genug. Er startet eine persönliche Vendetta, um es Bank heimzuzahlen. Dabei verbündet er sich sogar mit seinem Erzrivalen Terry Benedict (Andy Garcia).

22:45 Uhr, BR, Die Kür ihres Lebens, Doku

Nach drei vergeblichen Anläufen bei Olympia will die bereits 30-jährige Aljona Savchenko mit einem neuen Partner in vier Jahren endlich Gold erringen. Ein ziemlich kühner Plan, zumal der von ihr auserwählte Bruno Massot keinerlei internationale Erfolge aufweisen kann. Der junge Franzose zieht nach Deutschland. Er hat keine Ahnung, auf welch manische Perfektionistin er sich einlässt. Aljonas Training ist eisenhart, er muss den Abstand zur Weltspitze aufholen. Permanente Streitigkeiten über den richtigen Kurs drohen das Projekt zum Scheitern zu bringen.