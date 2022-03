Kommt in "Auf dem Grund" (Das Erste) ein lang gehütetes Familiengeheimnis an die Oberfläche? In der großen "Terra X"-Show (ZDF) stellen sich Promis Wissensspielen. Die Raserkumpels aus "Fast & Furious Five" (NITRO) legen sich mit einem Drogenbaron an.

20:15 Uhr, Das Erste , Auf dem Grund, Drama Anne (Claudia Michelsen) ist Schwimmtrainerin und Talentscout. Voller Elan trainiert sie ihre Nichte Julie (Anna-Lena Schwing) für die Landesmeisterschaft. Mit ihrer Schwester Miriam (Karin Hanczewski) gerät sie deshalb häufig aneinander. Miriam glaubt, dass ihre Tochter von Anne überfordert wird, weil diese ihre Schwimmkarriere vor vielen Jahren unter ungeklärten Umständen abgebrochen hat. Auf dem 65. Geburtstag ihrer Mutter Inge (Eleonore Weisgerber) kommt es erneut zum Streit und ein lang gehütetes Familiengeheimnis droht an die Oberfläche zu kommen. 20:15 Uhr, ZDF, Die große "Terra X"-Show, Show Zwei prominente Rateteams - unter anderen mit Horst Lichter und Sabine Postel - treten in einem Duell unterhaltsamer Wissensspiele gegeneinander an. Parallel geht Johannes B. Kerner mit den "Terra X"-Experten Mai Thi Nguyen-Kim und Harald Lesch beeindruckenden Entdeckungen auf den Grund - ob einer geheimnisvollen Strahlung, die die Medizin revolutionierte, oder einer Höhle voll steinzeitlicher Zeichnungen. 20:15 Uhr, kabel eins, Gran Torino , Drama Nach dem Tod seiner Frau hält der verbitterte Koreakriegsveteran Walt Kowalski (Clint Eastwood) allein die Stellung in seinem heruntergekommenen Detroiter Vorortviertel, in dem jugendliche Banden ihr Unwesen treiben. Seinen neuen Nachbarn, die einer asiatischen Minderheit angehören, begegnet der polnischstämmige Einzelgänger mit offenem Rassismus. Zunächst finden seine Vorurteile Bestätigung. Doch dann wendet sich das Blatt. 20:15 Uhr, NITRO, Fast & Furious Five, Actionthriller Nachdem Brian (Paul Walker) und Mia Toretto (Jordana Brewster) Dom (Vin Diesel) aus der Gefangenschaft befreit haben, landen sie auf ihrer Flucht in Rio de Janeiro, wo sie gezwungen sind, ein letztes Ding zu drehen - denn nur so können sie die langersehnte Freiheit erlangen. Sie stellen ein Elite-Team der besten Racer zusammen, um einen korrupten Unternehmer zu stellen. 20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Doktorspiele, Krimi Wilsberg (Leonard Lansink) wird von Marie Kaiser (Elena Uhlig) engagiert, ihren Mann zu beschatten. Der Professor geht nämlich fremd. Als Wilsberg Kaiser beobachtet, wird dieser beim Liebesspiel erschossen. Anna Springer (Rita Russek) verdächtigt Marie. Denn sie wusste, dass ihr Mann fremdgeht und sie hat dazu noch ein äußerst schwaches Alibi. Außerdem ist Anna eifersüchtig, weil Marie sich zu Wilsberg hingezogen fühlt. Wilsberg hingegen macht sich auf die Suche nach dem wahren Mörder.