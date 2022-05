Ein Toter in einer Müllentsorgungsanlage ist ein Fall für "Marie Brand" (ZDF). In "Keiner schiebt uns weg" (Das Erste) kämpfen drei Frauen für Lohngleichheit. Auf ZDFneo ist Detektiv Wilsberg dem Stalker eines Models auf der Spur.

20:15 Uhr, ZDF , Marie Brand und der entsorgte Mann, Krimi

Der Leichnam des Bauschutt-Entsorgers Lutz Köhm wird - eingewickelt in schwarze Plastikfolie - auf dem Gelände des maroden Entsorgungsbetriebs von Kai Milas (Emanuel Fellmer) aus dem Müll gefischt. Von der Freundin des Toten, Jasmin Schulte (Ceci Chuh), erfahren die Kommissare, dass die Geschäftsbeziehung zwischen Lutz Köhm und Kai Milas zuletzt sehr angespannt war. Auch Jasmin gerät in den Fokus der Ermittler. Zwischen ihr und ihrem Freund Lutz kam es zu heftigen Auseinandersetzungen, als sie von dessen Affäre erfuhr.

20:15 Uhr, Das Erste , Keiner schiebt uns weg, Sozialkomödie

Gelsenkirchen, 1979. Durch Zufall erfährt Lilli ( Alwara Höfels), dass ihr Mann Kalle (Karsten Antonio Mielke) und seine Kollegen deutlich mehr Lohn für ihre Arbeit bekommen als die Frauen im Fotolabor. Und das, obwohl Kalle noch gar nicht so lange im Betrieb ist. Lilli und ihre beiden Freundinnen, Gerda ( Imogen Kogge) und Rosi ( Katharina Marie Schubert), sind aufgebracht und wollen dagegen angehen, steht doch seit über 30 Jahren im Grundgesetz: Männer und Frauen sind gleichberechtigt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: 90 - 60 - 90, Krimi

Ekki ( Oliver Korittke) kann es gar nicht glauben: Das bekannte Model Sonja Conrad ( Jasmin Lord) steht bei seinem Kumpel Wilsberg ( Leonard Lansink) im Antiquariat und bittet den Detektiv um Hilfe. Ein Stalker sei angeblich hinter ihr her. Wilsberg und Ekki bringen Sonja zu ihrer Mutter in ihr Hotel zurück. Kurz bevor sie gehen, rennt Sonja schreiend aus ihrem Hotelzimmer. Auf ihrem Hotelbett liegt eine Frauenpuppe, übersät mit blutroten Rosen. Kurz darauf wird ihr Assistent ermordet aufgefunden.

20:15 Uhr, NITRO, Spider-Man 3, Superheldenaction

Eigentlich will Peter Parker ( Tobey Maguire) seiner Freundin Mary Jane (Kirsten Dunst) einen Heiratsantrag machen, doch sein Alter Ego hat wieder allerhand zu tun. Spider-Man muss es nicht nur mit seinem Erzfeind Harry Osborn ( James Franco) aufnehmen, auch der Sandman ( Thomas Haden Church) hält die Stadt in Atem. Der Spinnenmann selbst entdeckt, dass ihm eine schwarze Substanz aus dem All ungeahnte Kräfte verleiht und seine dunkle Seite heraufbeschwört.

20:15 Uhr, kabel eins, Bodyguard, Romanze

Top-Bodyguard Frank Farmer ( Kevin Costner) soll die launische Pop-Diva Rachel Marron ( Whitney Houston) beschützen, die mehrere Drohbriefe erhalten hat. Ein Attentat kann Frank - der sich gegen seine beruflichen Prinzipien heftig in Rachel verliebt - in letzter Minute verhindern. Doch bei der Oscar-Verleihung schlägt der Attentäter erneut zu.