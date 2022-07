In "Seit Du da bist" (Das Erste) verliebt sich ein Künstler in eine verheiratete Geigenlehrerin. Für die "Bachelorette" (RTL) steht eine Kajak-Tour an. In "X-Men - Zukunft ist Vergangenheit" (ProSieben) geht der Mutant Wolverine auf Zeitreise.

20:15 Uhr, Das Erste, Seit Du da bist, Liebesfilm Aus alter Verbundenheit bringt der Künstler Jarek die neunjährige Lilia, Tochter seiner Exfreundin Alina (Katharina Schüttler) zum Geigenunterricht. Jarek lernt dabei die Familie der Geigenlehrerin Clara (Martina Gedeck) und ihren Mann Bertschi (Robert Palfrader) samt deren Söhne kennen. Zunehmend genießt Jarek die familiären Berührungspunkte. Er fühlt sich zu Clara hingezogen, ohne es ihr eingestehen zu können. Als Lilia die Chance bekommt, als Meisterschülerin zu einer anderen Lehrerin zu wechseln, bricht der Kontakt zu Clara jäh ab. Bis Jarek und Clara sich einige Monate später zufällig wieder treffen. 20:15 Uhr, RTL , Die Bachelorette , Kuppelsoap Für fünf Männer steht eine Kajak-Tour mit der Bachelorette an, die sie an Meereshöhlen und Lagunen vorbeiführt. Mit einem von ihnen verbringt Sharon anschließend Zeit zu zweit auf einem Longtailboot mit Blick auf ein malerisches Fischerdorf. Bei einem Ausflug mit fünf der Männer wartet im Anschluss ausgelassene Stimmung - bis es auch hier mit einem der Männer für Sharon richtig romantisch wird. 20:15 Uhr, ProSieben, X-Men: Zukunft ist Vergangenheit, Superheldenaction Die X-Men müssen die Vergangenheit verändern, um die Zukunft zu retten: In der Zukunft verbreiten die übermächtigen Sentinels Angst und Schrecken, die rivalisierenden Mutanten-Gruppen sind kurz davor, auszusterben. Kurzerhand kooperieren die einstigen Gegner Magneto (Michael Fassbender) und Charles Xavier (James McAvoy) und schicken Wolverines (Hugh Jackman) Bewusstsein in die Vergangenheit. Dort soll Wolverine Mystique ( Jennifer Lawrence), die den Bau der Sentinels ermöglichte, auf seine Seite ziehen. Der Auftrag erweist sich jedoch als schwierig. 20:15 Uhr, 3Sat, Landkrimi: Der Tote am Teich, Heimatkrimi Böhmerwald, Oberösterreich, ein verschneites Dorf. Der pensionierte Polizist Sepp Ahorner (Josef Hader) entdeckt auf seinem morgendlichen Rundgang eine Leiche auf dem zugefrorenen Dorfteich. Eine alte Bekannte von Sepp, die herbe Kommissarin Grete Öller (Maria Hofstätter) von der Kripo Linz, und ihre junge, ehrgeizige Kollegin Lisa Nemeth (Miriam Fussenegger) übernehmen den Fall. Da die Dorfbewohner den beiden Kommissarinnen jedoch nur Ablehnung entgegenbringen, sieht sich Sepp gezwungen, trotz Ruhestand auf eigene Faust und gegen sein eigenes Umfeld zu ermitteln.

20:15 Uhr, Sat.1, Paar Love, Spielshow In "Paar Love" ist die perfekte Beziehung bis zu 100.000 Euro wert. Denn nicht Köpfchen oder Kraft, sondern allein das Kennen der besseren Hälfte und das Zusammenspiel als Paar entscheiden über Sieg oder Niederlage. In jeder Folge stellen sich drei Paare in acht Prüfungen dem Beziehungstest von Ralf Schmitz. Nur die zwei Duos, die sich ganz genau kennen, kommen ins Finale. Und nur das Siegerpaar darf um bis zu 100.000 Euro glücklicher nach Hause gehen.