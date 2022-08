In "Ender's Game" (kabel eins) soll ein Schüler den Kampf gegen Aliens anführen. Bei "Da kommst Du nie drauf!" (ZDF) stellen sich Promis schrägen Fragen. In "P.S. Ich liebe Dich" (ProSieben) erhält Hillary Swank Briefe aus dem Jenseits.

20:15 Uhr, kabel eins, Ender's Game, Sci-Fi-Thriller

70 Jahre ist es her, dass die Formics, eine feindliche Alien-Rasse, die Erde attackiert und verwüstet haben. Der nächste Angriff ist nur eine Frage der Zeit, weshalb die internationale Flotte die intelligentesten Kinder rekrutiert und auf den Ernstfall vorbereitet. Dabei ragt Ender Wiggin (Asa Butterfield) aus der Eliteeinheit heraus, weshalb er die epische Schlacht anführen soll. Doch die Zeit ist knapp.

20:15 Uhr, ZDF , Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Zwei prominente Rateteams spielen in zehn Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal dabei sind Andy Borg, Amira Pocher und Oliver Pocher, Barbara Wussow, Mark Keller und Marlene Lufen. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.

20:15 Uhr, ProSieben, P.S. Ich liebe Dich, Romantisches Drama

Es ist die ganz große Liebe: Holly (Hillary Swank) und Gerry (Gerard Butler) wollen ihr Leben miteinander verbringen. Doch es kommt anders. Gerry stirbt unerwartet früh und Holly ist mit 29 Jahren bereits Witwe. Auch ihr Leben scheint zu Ende, nichts und niemand kann sie aus ihrer Trauer und ihrer Lethargie reißen. Doch eines Tages bekommt sie einen Brief mit Gerrys Handschrift.

20:15 Uhr, Sat.1, Zurück in die Schule , Show

Moderator Jörg Pilawa schickt Prominente "Zurück in die Schule" - in eine ganz besondere Schule. Denn in der Show unterrichten ausschließlich Grundschüler die Stars. Diese müssen nach den Unterrichtsstunden mit den Nachwuchs-Lehrkräften vor Jörg Pilawa die Grundschulprüfung meistern. Der neue Lehrplan sieht Prüfungen in sieben Fächern vor: Deutsch, Mathematik, Englisch, Heimat- und Sachkunde, Sport, Kunst und Musik.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Tote Hose , Krimi

Ekki (Oliver Korittke) ist von seiner neuen Freundin Denise (Bianca Hein) begeistert. Aber ist sie wirklich das engelsgleiche Wesen, das sie vorgibt, zu sein? Dann geschieht ein Mord. Hat Denise etwas damit zu tun? Denise erwähnt ihren Ex-Lover Gisbert Lotze (Sigmar Solbach), der angeblich hinter ihr her ist. Um ihm nicht zu begegnen, will sie ein paar Tage bei ihrer Tante in Dresden untertauchen. Ekki kommt das spanisch vor, und er bittet Wilsberg (Leonard Lansink), Denise zu beschatten. Der findet heraus, dass sie auch mit Overbeck (Roland Jankowsky) ein Verhältnis hat.