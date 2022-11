Im Drama "Kalt" (Das Erste) endet ein Kita-Ausflug tragisch. Johannes B. Kerner stellt Promis in "Da kommst Du nie drauf!" (ZDF) schräge Fragen und bei "The Taste" (RTL) sind ausgefallene Geschmackskombinationen gefragt.

20:15 Uhr, Das Erste, Kalt, Drama

Die erfahrene Erzieherin Kathleen Selchow (Franziska Hartmann) übernimmt bei einem Ausflug in den nahe gelegenen Wald die Leitung der bunt zusammengewürfelten Gruppe Kinder. Die Stimmung an diesem Novembertag ist ausgelassen und alle freuen sich nach der Wanderung auf das geplante Lagerfeuer. Doch plötzlich bemerkt Kathleen beim Durchzählen, dass zwei Kinder fehlen. Jenny und Nico sind weg! Die Kolleginnen Nina (Luise von Finckh) und Miriam (Svenja Hermuth), die vorne und an der Seite mitgelaufen sind, haben das Verschwinden ebenfalls nicht bemerkt. Eine dramatische Suche mit tragischem Ausgang beginnt.

20:15 Uhr, ZDF, Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

Zwei prominente Rateteams spielen in zehn Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Sie stellen sich ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätseln rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Mit dabei sind Bülent Ceylan, Patricia Kelly, Katrin Müller-Hohenstein, Mathias Mester, Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Mit den Gastjuroren Daniel Gottschlich und Hannes Radeck dürfen die Köche heute im Teamkochen verschiedene Geschmackskombinationen ausprobieren. Ob süß-salzig oder knusprig-cremig - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Im Solokochen stehen anschließend Daniels Geheimzutaten Perlhuhn, Onglet und Papada zur Auswahl. Beim Entscheidungskochen heißt es dann "Jetzt gibt's Dessert!". Wer bindet am besten sechs unterschiedliche Geschmäcker in einem Dessert-Löffel ein?

20:15 Uhr, kabel eins, Ocean's Twelve, Gaunerkomödie

Drei Jahre nach seinem großen Casino-Coup hat Danny Ocean (George Clooney) ein Problem: Terry Benedict (Andy Garcia), der Mann, den er bestohlen hat, hat ihn aufgespürt und fordert sein Geld zurück. Mit Zinsen! Dannys einzige Möglichkeit, mit dem Leben davonzukommen, ist, seine alte Bande zusammenzutrommeln und innerhalb von zwei Wochen drei unmögliche Diebstähle in Europa zu begehen. Doch dabei kommen ihnen nicht nur eine Europol-Agentin (Catherine Zeta-Jones), sondern auch ein mysteriöser Meisterdieb (Vincent Cassel) in die Quere.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungs-Comedy

Im Sekundentakt werden öffentliche Gelder in Deutschland mit vollen Händen zum Fenster herausgeworfen. Dem Behördenirrsinn sind dabei keine Grenzen gesetzt. Aber ein Team von prominenten Spürnasen unter der Leitung von Mario Barth hört nicht auf, dem Verpulvern von Steuergeldern Widerstand zu leisten.