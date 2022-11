In "Der Spalter" (ZDF) treibt ein ungebetener Gast zwei befreundete Paare auf die Palme. Eine vergessen geglaubte Familientragödie beschäftigt die Ermittler in "Vier" (3Sat). Detektiv "Wilsberg" (ZDFneo) muss unterdessen seinen Kumpel Ekki von einem Mordverdacht befreien.

20:15 Uhr, ZDF, Der Spalter, Komödie

Ein Grillnachmittag zweier Paare gerät aus den Fugen, als Olivers (Fabian Busch) Vorgesetzter Lars (Axel Stein) sich ungefragt dazu gesellt und einen Keil zwischen die Freunde treibt. Unter den Auswirkungen einer Schuldenkrise leidend, müssen die beiden Paare den Deckmantel ihrer Harmonie fallen lassen, als Lars mit seinen verqueren Überzeugungen nach und nach jeden Einzelnen auf die Palme bringt und dazu zwingt, Stellung zu beziehen.

20:15 Uhr, 3Sat, Vier, Krimi

Hochwasser in Krumau am Kamp: Im Keller des seit Langem unbewohnten Hofs der Familie Trummler werden drei Säuglingsleichen gefunden - zwei Mädchen und ein Junge. Die Kinder sind gleich nach der Geburt erstickt und an Ort und Stelle verscharrt worden. Die Kindstode sind über zehn Jahre her. Genau lässt sich das zunächst nicht sagen, auch, weil alle Familienmitglieder seit langer Zeit entweder tot oder verschwunden sind. Marion Reiter (Regina Fritsch) vom Morddezernat St. Pölten und die unerfahrene, aber hartnäckige Gemeindepolizistin Ulli Herzog (Julia Franz Richter) nehmen die Ermittlungen auf.

20:15 Uhr, arte, Dame, König, Ass, Spion, Geheimdienstkrimi

Großbritannien in den 1970er Jahren: Mitten im Kalten Krieg wird der pensionierte Top-Spion George Smiley (Gary Oldman) reaktiviert, um die finsteren Machenschaften eines "Maulwurfs", den der sowjetische KGB in den höchsten Reihen des britischen Geheimdienstes platziert hat, aufzudecken. Gleich mehreren Verdächtigen muss Smiley auf den Zahn fühlen, während das ganze Land in immer größere Gefahr gerät. Dabei gibt es nur wenige alte Freunde, auf die sich Smiley bei der Jagd nach dem Doppelagenten verlassen kann. Und sein Gegner kennt ihn besser, als ihm lieb sein dürfte.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Tod im Supermarkt, Krimi

Anwältin Alex (Ina Paule Klink) vertritt ihren Freund Ekki Talkötter (Oliver Korittke) in einem Schadenersatzprozess. Ekki ist im Supermarkt auf einem ausgelaufenen Joghurt ausgerutscht und hat sich einen Bänderriss zugezogen. Eigentlich ein eindeutiger Fall. Doch im Prozess steht Ekki plötzlich als Alkoholiker da, der für den Schaden selbst verantwortlich ist. Die Abrechnung seiner Bonuskarte beweist, dass er große Mengen Alkohol eingekauft hat. Unmittelbar nach der überraschenden Wendung im Prozess wird der Filialleiter des Supermarktes erschlagen. Wilsberg (Leonard Lansink) muss nun nicht nur in einem Mordfall ermitteln, sondern auch Ekkis Kopf retten.

22:05 Uhr, kabel eins, Sucker Punch, Actionfantasy

Die junge Babydoll (Emily Browning) wird nach dem Tod ihrer Mutter von ihrem bösartigen Stiefvater in einer psychiatrischen Klinik eingesperrt. Völlig traumatisiert flüchtet sie sich eine Phantasiewelt, um mit der Situation besser umgehen zu können. Doch schon bald verbündet sie sich mit Blondie (Vanessa Hudgens), Sweet Pea (Abbie Cornish), Rocket (Jena Malone) und Amber (Jamie Chung) und versucht, sich aus den Fängen des Pflegers Blue Jones (Oscar Isaac) und der Anstaltsärztin Vera Gorski (Carla Gugino) zu befreien.