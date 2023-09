Jan Böhmermann ist mit seiner Show "Lass dich überwachen!" (ZDF) zurück. "Flunkyball" (Das Erste) erzählt eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. Bei "Die Verräter" (RTL) kämpfen 16 Promis um 50.000 Euro.

20:15 Uhr, ZDF , Lass dich überwachen!, Show

"Lass dich überwachen!" ist die einzige Show im deutschen Fernsehen, die nur aus persönlichen Informationen und Internetaktivitäten ahnungsloser Studiozuschauerinnen und -zuschauer besteht. Ob Instagram-Accounts, gelöschte TikTok-Clips, anonyme Blogeinträge oder längst vergessene Internet-Jugendsünden: "Passt auf, was Ihr im Internet macht! Denn wir sehen alles - und sind absolut skrupellos bei der Verwirklichung unseres hinterhältigen Vorhabens, die verrückteste Unterhaltungsshow im deutschen Fernsehen herzustellen", droht Moderator Jan Böhmermann.

20:15 Uhr, Das Erste , Flunkyball , Jugenddrama

Jetzt hat er also eine Freundin. Und was für eine! Der 17-jährige Franz ( Laurids Schürmann) war bisher - im Gegensatz zu seiner großen Schwester Milli (Clara Vogt) - ein stiller, schüchterner Einzelgänger. Umso beeindruckter sind seine Eltern (Silke Bodenbender, Fabian Hinrichs), als er eines nachts die hübsche, selbstbewusste Zoe ( Lena Klenke) mit nach Hause bringt. Sehr schnell findet Zoe den Weg ins Herz von Franz' Familie. Oder erzählt diese junge Frau den Leuten einfach nur, was sie hören wollen, weil sie ihre versteckten Süchte sieht? Nach einer rauschhaften Nacht ist Zoe verschwunden und Franz' Herz gebrochen. Er muss sie wiedersehen, macht sich auf die Suche nach Zoe.

20:15 Uhr, RTL, Die Verräter - Vertraue Niemandem!, Show

Bei "Die Verräter" treffen 16 Prominente in einem Schloss aufeinander. Unter ihnen sind drei Verräter, die heimlich morden und die nur die TV-Zuschauer kennen. Diese gilt es zu entlarven, bevor sie die Loyalen eliminieren. Wer clever spielt, schafft es bis ins Finale und hat die Chance auf bis zu 50.000 Euro. Sind jedoch noch Verräter im Spiel, schnappen sie sich den Gewinn. Moderiert wird die neue Reality-Krimi-Show von Sonja Zietlow.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen , Backshow

Die Kandidaten begeben sich diesmal auf eine kulinarische Reise: Zuerst müssen sie eine Variation des südeuropäischen Klassikers Baklava kreieren. Wem gelingt es, das süße Gebäck neu zu interpretieren und gleichzeitig seinen ursprünglichen Charakter zu bewahren? In der Technischen Prüfung gilt es, einen Krapfen in Hotdog-Form zu backen und mit einer fruchtigen Cremefüllung zu versehen. Und auch die dritte Aufgabe hält eine Herausforderung bereit: eine 3D-Torte im Kofferlook.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Das Jubiläum , Krimi

Wilsberg ( Leonard Lansink) geht auf sein 30-jähriges Abi-Jubiläum, obwohl er solche Klassentreffen hasst. Kurz darauf wird sein alter Schulfreund ermordet, doch dessen Leiche verschwindet spurlos. Ist Bernhard gar nicht tot? Wilsberg findet heraus, dass jeder auf dem Treffen einen Grund gehabt hätte, ihn zu ermorden. Im Laufe des Wochenendes treten jedoch noch mehr lebensbedrohliche Situationen auf. Der Mord an Bernhard bleibt nicht das letzte Verbrechen. Werden jetzt alte Rechnungen beglichen?