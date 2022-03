Die Ermittlerin Sarah Kohr (ZDF) muss ein entführtes Kind retten. Bei VOX empfängt Roland Trettl neue Gäste im "First Dates Hotel".

20:15 Uhr, ZDF, Sarah Kohr: Geister der Vergangenheit, Thriller

Die zu lebenslanger Haft verurteilte ehemalige Kiezgröße Lorenz Degen (Anatole Taubman) flieht nach 19 Jahren aus dem Gefängnis - und plötzlich sind Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) und Anton Mehringer (Herbert Knaup) Teil seines Plans. Trotz aller Gefahr können die beiden nicht auf offizielle Hilfe zählen, weil das Geheimnis von damals, mit dem sie Degen hinter Gitter brachten, ihre Karrieren zerstören würde. Dann wird Antons 12-jähriger Sohn Hendrik (Cooper Dillon) Opfer einer Entführung und Degen fordert als Ablöse Sarahs Jugendliebe Axel (Alexander Wüst).

20:15 Uhr, Harry Potter und der Stein der Weisen, Fantasyabenteuer

An seinem elften Geburtstag erfährt der Waisenjunge Harry Potter (Daniel Radcliffe), dass er - wie seine Eltern - ein Zauberer ist, und beginnt seine Ausbildung an der berühmten Zauberschule Hogwarts. Dort freundet er sich mit Ron Weasley und Hermine Granger an und kommt mit ihnen einem Geheimnis auf die Spur. Irgendjemand scheint etwas stehlen zu wollen, das hinter einer geheimen Tür von einem dreiköpfigen Monster bewacht wird. Da niemand ihnen glauben will, müssen sie selbst ermitteln.

20:15 Uhr, VOX, First Dates Hotel, Dokusoap

Ein neuer Tag erwacht an der kroatischen Adria und auch heute hoffen zahlreiche Singles im First Dates Hotel die Partnerin oder den Partner fürs Leben zu finden. Damit das auch gelingt, geben Gastgeber Roland Trettl und sein Team alles, um einsame Herzen zusammenzubringen. Die Freunde Dirk (49) und Patrick (50) kennen sich seit ihrem 16. Lebensjahr und möchten nun gemeinsam bestenfalls die Frau fürs Leben kennenlernen.

20:15 Uhr, kabel eins, Transformers - Die Rache, Sci-Fi-Action

Der Kampf um die Erde geht weiter: Sam Witwicky (Shia LaBeouf), der mittlerweile aufs College geht, halluziniert plötzlich eigenartige kryptische Symbole - die Decepticons machen Jagd auf ihn. Eigentlich wollte er sich von den Autobots fernhalten, doch nun muss er sein Schicksal annehmen und gemeinsam mit den Transformers Optimus Prime und Bumblebee den gewaltigen Kampf gegen die Decepticons aufnehmen, die stärker als je zuvor zurückgekehrt sind, um die Erde zu zerstören.

22:15 Uhr, ZDF, Hangman - Spiel mit dem Tod, Thriller

Der pensionierte Polizist Ray Archer (Al Pacino) will mit seinem Ex-Kollegen Will Ruiney einen Serienkiller zur Strecke bringen. Dazu müssen sie sich auf ein makaberes Spiel einlassen. Der Mörder hinterlässt nämlich an den Tatorten einzelne Buchstaben als Hinweise, genau wie im Spiel Galgenmann. Für die Polizisten beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit, bei dem sie zunehmend selbst ins Visier des Killers geraten.