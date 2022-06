Im "Tatort" (Das Erste) verschwindet eine Frau nach einem Einbruch in ihr Haus spurlos. RTL zeigt das Quiz-Duell "Jauch gegen Lichter". In "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" (Sat.1) geht Captain Jack Sparrow auf die Suche nach Poseidons Dreizack.

20:15 Uhr, Das Erste , Tatort: Das kalte Haus, Krimi Eine Ehefrau verschwindet zunächst spurlos aus ihrem Haus, in das offenkundig eingebrochen wurde. Blutspuren lassen das Schlimmste vermuten. Ihr Mann Simon Fischer (Christian Bayer) hat die Polizei verständigt, danach aber das Haus verlassen. Gorniak ( Karin Hanczewski), Winkler ( Cornelia Gröschel) und Schnabel ( Martin Brambach) leiten eine großangelegte Suche nach Kathrin Fischer ein. Schnell gerät der verzweifelte Fischer selbst in den Fokus der Ermittlungen: Die Spuren im Haus wurden manipuliert, offenbar wurde der Einbruch vorgetäuscht - dafür findet die Kriminaltechnik ältere Blutreste. 20:15 Uhr, RTL, Jauch gegen Lichter, Quizshow Heute stellt sich der "Bares für Rares"-Moderator, Fernsehkoch und Buchautor Horst Lichter im Quiz-Duell und will Günther Jauch besiegen. Welche prominenten Weggefährten hat Horst Lichter als Überraschungsgäste dabei? Wer kann Günther Jauch schlagen? Wer kann den Sieg für sich entscheiden? 20:15 Uhr, Sat.1, Pirates of the Caribbean: Salazars Rache , Abenteuerkomödie Der barbarische Captain Salazar ( Javier Bardem) schafft es, sich aus dem Teufelsdreieck zu befreien. Er schwört gnadenlose Rache und will alle noch lebenden Piraten töten - allen voran Captain Jack Sparrow (Johnny Depp). Dessen einzige Möglichkeit, Salazar zu besiegen, besteht darin, den Dreizack Poseidons in seine Hände zu bekommen, der ihm die Herrschaft über die sieben Weltmeere verleiht. Doch dazu muss er sich mit seinem Erzfeind Barbossa ( Geoffrey Rush) verbünden. 20:15 Uhr, ProSieben, Baywatch , Action Mitch Buchannon (Dwayne "The Rock" Johnson) und sein Team sind Rettungsschwimmer und somit die Stars am Strand von Emerald Bay. Als der arrogante Neuzugang Matt Brody ( Zac Efron), ein ehemaliger Olympionike, dazustößt, stellt er nicht nur die Autorität seines Chefs in Frage, sondern stiftet auch allerlei Unruhe. Doch dann kommen Mitch und Matt einem Drogenring auf die Spur - und das Blatt wendet sich.

21:45 Uhr, Das Erste , Kommissar Van der Valk - Blut in Amsterdam, Krimi Einen Morgen des Grauens erleben die Geschwister Cuyper. Angelina (Julia Akkermans), Marielle (Hadewych Minis) und Cornelis (Thomas Cammaert), Erben eines traditionsreichen Diamantenhandels, finden vor ihren Türen jeweils eine Kiste mit Teilen einer Männerleiche. Kommissar Van der Valk (Marc Warren) und sein Team ermitteln schnell die Identität des Opfers: Ahmet Baykam (Anil Aras), ein ehemaliger Diamantenschleifer des Familienunternehmens.