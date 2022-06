"Gut gegen Nordwind": Emma (Nora Tschirner) entspannt sich in ihrem Arbeitszimmer und mailt Leo.

In "Gut gegen Nordwind" wird aus einer E-Mail-Bekanntschaft Liebe. Bei "Viva la Diva" (RTL) muss eine prominente Jury erraten, welcher Promi-Mann hinter welcher Drag Queen steckt. In "Dead Man Working" (ONE) gibt der Tod eines Investmentbankers Rätsel auf.