Das Erste zeigt das Biopic "Lindenberg! Mach dein Ding" über den Rockmusiker. Die Ermittlerin "Sarah Kohr" (ZDF) muss einen chinesischen Milliardär retten. In "Batman Begins" (kabel eins) wandelt sich der Milliardär Bruce Wayne zum dunklen Rächer.

20:15 Uhr, Das Erste, Lindenberg! Mach dein Ding, Biopic

Deutschland in den 1950ern. Udo Lindenberg (Jesse Hansen) wächst in der Arbeiterstadt Gronau auf und träumt vom Scheinwerferlicht des Showgeschäfts. Während seine Mutter Hermine (Julia Jentsch) den talentierten Jungen bestärkt, traut ihm sein Vater Gustav (Charly Hübner) nicht zu, ein Leben jenseits der Familientradition zu führen. Dennoch macht der Klempner seinem Sohn ein Geschenk, das Udos Leben verändert: ein Schlagzeug! Mit Anfang 20 versucht Udo (Jan Bülow) in Hamburg seine Karriere zu starten.

20:15 Uhr, ZDF , Sarah Kohr - Schutzbefohlen, Thriller

Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) greift nicht zufällig ein, als ein lebensbedrohlicher Anschlag auf den chinesischen Geschäftsmann Mian Chen (Vu Dinh) in Hamburg dessen Personenschützer komplett überfordert. Sarah weiß, wer der Angreifer ist, sie fahndet bereits nach dem Mann. Der Täter ist Henning Lanz (Sebastian Blomberg), ein untergetauchter, ehemaliger Kollege aus Sarahs vergangenen Zeiten als Personenschützerin des Landeskriminalamtes.

20:15 Uhr, kabel eins, Batman Begins, Superhelden-Drama

Bruce Wayne (Christian Bale) sieht als kleiner Junge die Ermordung seiner Eltern und wird künftig von seinem Butler Alfred (Sir Michael Caine) aufgezogen. Er geht nach Asien, wo ihn Henri Ducard (Liam Neeson) und Ra's Al Ghul (Ken Watanabe) in die Kampfkunst einführen. Als er erfährt, dass Gotham City ausgelöscht werden soll, kehrt er zurück. Zusammen mit Alfred kreiert er sein Image als Batman und jagt die Verbrecher in seiner Heimatstadt.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator Günther Jauch mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es heute wieder heißt: "Wer wird Millionär?".

22:15 Uhr, ZDF , Die Hölle, Thriller

Taxifahrerin Özge (Violetta Schurawlow) wird Zeugin eines brutalen Ritualmordes. Da der Täter auch sie gesehen hat, soll sie das nächste Opfer des Killers werden. Aber die Thai-Boxerin weiß sich zu wehren. Unterstützung erhält sie von Kommissar Steiner (Tobias Moretti) von der Wiener Kripo. Aber so recht weiß der Polizist nicht, ob er der jungen Frau vertrauen kann. Als der Killer eines Nachts in Özges Taxi einsteigt, beginnt ein harter Überlebenskampf im nächtlichen Wien.