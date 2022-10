"Das Weiße Haus am Rhein": Die Dreesens kämpfen nach dem Ersten Weltkrieg um den Fortbestand ihres Hotels.

In "Das Weiße Haus am Rhein" (Das Erste) kämpft eine Hoteldynastie nach dem Ersten Weltkrieg um die Zukunft. Kommissar Anders (ZDF) gerät in "Liebeswahn" unter Mordverdacht. Später sucht Gerard Butler im Weltuntergangsdrama "Greenland" (ZDF) seine Familie.