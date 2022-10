In "Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben" (Das Erste) flieht eine jüdische Witwe auf illegalem Weg vor dem NS-Regime. In "Nachtschicht" (ZDF) kann ein Schwerverbrecher fliehen und bei "Hochzeit auf den ersten Blick" (Sat.1) wagen zwölf Singles ein Blind Date.

20:15 Uhr, Das Erste, Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben, Drama

Berlin, im Kriegsjahr 1943. Die großbürgerliche Witwe Martha Liebermann (Thekla Carola Wied) hätte sich niemals vorstellen können, ihre geliebte Heimat im Alter von 85 Jahren verlassen zu müssen. Als Jüdin bleibt ihr jedoch nur die Wahl, ins Ausland zu gehen oder auf ihre Deportation ins Konzentrationslager zu warten. Noch geben ihr das hohe Ansehen und die wertvollen Bilder ihres weltberühmten Ehemanns Max Liebermann (Rüdiger Vogler) Schutz. Doch wie lange noch?

20:15 Uhr, ZDF, Nachtschicht: Die Ruhe vor dem Sturm, Krimi

Ausgangssperre - Hamburg befindet sich im Ausnahmezustand. Ein Orkan mit Windstärke 12 rast auf die Stadt zu, in weniger als zwölf Stunden steht alles unter Wasser. Der Kriminaldauerdienst unter der Leitung von Ömer Kaplan (Özgür Karadeniz) und seinem besten Mann Erichsen (Armin Rohde) kümmert sich um die sozial Schwachen in den nah am Wasser gebauten Gebieten - da, wo es wie immer am schmutzigsten wird. Und kaum kündigen die ersten Regentropfen das nahende Chaos an, kollidiert auch schon ein Gefangenen- mit einem Tiertransporter. Zwei Affen und der Schwerverbrecher Axel Krakoff (Shenja Lacher) entkommen.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Zeit zum Durchatmen! Denn Gründer Marc Opletal bringt mit OPLE Props ein spezielles Lüftungssytem für Kostüme in die Höhle. Damit soll unter anderem das Atmen unter aufwendigen Masken erleichtert werden. Nico Rosberg und Dagmar Wöhrl lassen es sich nicht nehmen und schlüpfen in die ausgefallenen Kostümierungen. Kann der Härtetest die Investoren überzeugen? Oder wird die Luft für den Gründer immer dünner?

20:15 Uhr, Sat.1, Hochzeit auf den ersten Blick, Kuppelsoap

Heirat mit einem oder einer Unbekannten! Zwölf Singles wagen das Blind Date auf dem Standesamt. Werden wirklich alle "Ja" sagen und damit eine rechtsgültige Ehe eingehen? Bei welchem Paar entpuppen sich bereits die Flitterwochen als erste Bewährungsprobe? Wer entscheidet sich nach den gemeinsam verbrachten Wochen für die Fortsetzung der Ehe - und wer für die Scheidung? Begleitet wird das Experiment vom erfahrenen Experten-Trio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst.

22:15 Uhr, ZDF, The Informer - Wettlauf gegen die Zeit, Actionthriller

Carl Mørck (Nikolaj Lie Kaas) und sein Assistent Assad (Fares Fares) werden mit einem schaurigen Tatort konfrontiert: In einer verlassenen Wohnung haben Handwerker drei mumifizierte Leichen gefunden. Die Toten sitzen an einem gedeckten Tisch, an dem ein vierter, freier Platz auf einen weiteren Gast wartet. Wer sind die Opfer, und für wen ist der Platz bestimmt? Die Spur führt die Ermittler zu einer Frauenklinik auf einer verlassenen Insel.