In "Nord Nord Mord" (ZDF) erschüttert ein mächtiger Knall Sylt und ein Mann wird tot aufgefunden. Shia LaBeouf flüchtet in "Transformers - Die Rache" (kabel eins) vor den Decepticons. Bei "99 - Eine:r schlägt sie alle!" (Sat.1) spielen 100 Kandidaten um 99.000 Euro.

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und der große Knall, Krimi

Ein mächtiger Knall erschüttert Sylt. Niemand weiß, woher und warum. Und niemand weiß, ob der Tod von Friedel Tanner (Dieter Flechsenberger) etwas damit zu tun hat, denn der liegt ermordet neben seinem Oldtimer. Maria (Irina Potapenko), eine junge Gärtnerin aus Russland, hat ihn gefunden. Sie ist die Freundin von Lasse (Justus Johanssen), der mit seinem Bruder Rico (Nick Julius Schuck) einen Gartenservice für edle Feriendomizile betreibt. Laut Maria war Tanner ein netter Typ, der vollkommen zurückgezogen auf der Insel lebte.

20:15 Uhr, kabel eins, Transformers - Die Rache, Sci-Fi-Action

Der Kampf um die Erde geht weiter: Sam Witwicky (Shia LaBeouf), der mittlerweile aufs College geht, halluziniert plötzlich eigenartige kryptische Symbole - die Deceptions machen Jagd auf ihn. Eigentlich wollte er sich von den Autobots fernhalten, doch nun muss er sein Schicksal annehmen und gemeinsam mit Optimus Prime und Bumblebee den gewaltigen Kampf gegen die Decepticons, die stärker als zuvor zurückgekehrt sind, um die Erde zu zerstören, aufnehmen.

20:15 Uhr, Sat.1, 99 - Eine:r schlägt sie alle!, Gameshow

In "99 - Eine:r schlägt sie alle!" werden 100 Kandidaten ins Spiel um den Gewinn von 99.000 Euro geschickt. Gesucht ist in der Gameshow das größte Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal letzter zu werden, kann im finalen Duell - Spiel 99 - 99.000 Euro gewinnen. Den Weg dahin meistern die Kandidaten mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness.

20:15 Uhr, Das Erste, Wildes Marokko, Doku

Der Nordwesten Afrikas ist "gefangen": im Süden und Osten von der größten Sandwüste der Erde, im Westen vom Atlantik und im Norden vom Mittelmeer. Dieser Einschluss in Verbindung mit drei großen Gebirgsketten, die den Regen fangen, schuf ein breites Spektrum an Lebensräumen und mit ihm eine reiche und wenig bekannte endemische Artenvielfalt.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es heute wieder heißt: "Wer wird Millionär?".