"Jumanji: The Next Level": Franklin "Mouse" Finbar (Kevin Hart, l.), Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson) und Ruby Roundhouse (Karen Gillan) sind in der Wüste gelandet.

In "Jumanji: The Next Level" (Sat.1) werden vier Freunde erneut in ein gefährliches Videospiel gesogen. "Helen Dorn" (ZDF) ermittelt nach einem Brandanschlag in der linksextremen Szene. In "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" (Das Erste) stellen sich Promis ihren jungen Herausforderern.