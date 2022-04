Detektiv "Wilsberg" (ZDF) muss den Mord an einer Juristin verhindern. "The Jungle Book" (Sat.1) erzählt die Geschichte des Findelkinds Mogli als Realfilm. Bei "Wer weiß denn sowas XXL" (Das Erste) spielen prominente Rateteams um Bares.

20:15 Uhr, ZDF , Wilsberg: Ungebetene Gäste, Krimi

Wilsberg (Leonard Lansink) und Ekki (Oliver Korittke) werden von Juristin Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden) zu einem Mittagessen in einem Wasserschloss eingeladen. Als ein weiterer Gast eintrifft, gerät Tessa plötzlich in Panik. Sven Degen (Michael Pink) steigt aus, ein ehemaliger Straftäter, der geschworen hatte, Tessa umzubringen. Sie war diejenige gewesen, die ihn damals hinter Gitter gebracht hatte. Tessa versteckt sich, während Wilsberg und Ekki erfolglos versuchen, Degen wieder loszuwerden.

20:15 Uhr, Sat.1, The Jungle Book, Dschungelabenteuer

Der Menschenjunge Mogli wird im Dschungel ausgesetzt und fortan von Wölfen großgezogen. Inmitten seiner tierischen Familie lebt er jahrelang unbeschwert, bis Tiger Shir Khan seine Klauen nach ihm ausfährt. Mogli beschließt, den Weg zurück zu den Menschen zu finden. In Begleitung von Panther Baghira und Bär Balu macht er sich auf den Weg.

20:15 Uhr, Das Erste , Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

Im ersten Rateduell des Abends trifft "Ladies Night" auf "Pussy Terror". Die Comediennen und Moderatorinnen Meltem Kaptan und Carolin Kebekus liefern sich ein hartes, faires und garantiert lustiges Duell um den Sieg. Die zweite Runde gehört zwei Sportlern, die beide nach ihrer aktiven Zeit eine zweite Karriere im TV gemacht haben: Die mehrfache Olympiasiegerin im Schwimmen Kristin Otto spielt gegen den ehemaligen Weltklasse-Eiskunstläufer Rudi Cerne.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Zehn Stars aus allen Lebensbereichen treten in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Bourne Verschwörung , Actionthriller

Ex-CIA-Auftragskiller Jason Bourne (Matt Damon) lebt mit seiner Freundin Marie (Franka Potente) in Goa. Doch auch im fernen Indien kommt der unter Amnesie leidende Ex-Agent nicht zur Ruhe. Noch immer auf der Flucht vor geheimnisvollen Verfolgern, zwingt ihn ein Auftragskiller zur überstürzten Flucht. Bourne rettet sich nach Neapel, doch die Hatz hat erst begonnen. Denn auch die CIA sucht fieberhaft nach Bourne. Ist er verantwortlich für den Tod zweier in Berlin getöteter CIA-Agenten?