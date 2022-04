In "Die Toten am Meer" (Das Erste) wird eine Männerleiche in Wikingerkluft aufgefunden. Johannes B. Kerner sucht unter Promis den "Quiz-Champion" (ZDF). In "Bad Moms" (VOX) hat Mila Kunis keine Lust mehr, eine perfekte Mutter zu sein.

20:15 Uhr, Das Erste , Die Toten am Meer - Der Wikinger , Krimi

Kommissarin Ria Larsen (Marlene Tanczik) kehrt mit gemischten Gefühlen aus der Reha in den Dienst der Kripo Husum zurück: Ihre vorübergehende Aufgabe als Leiterin einer frisch geschaffenen "Task Force für ungelöste Fälle" verspricht reichlich Büroarbeit und zeigt, wie wenig Vertrauen ihr Vorgesetzter in die junge Kommissarin hat. Kripo-Chef Bergmann (Max Herbrechter) möchte sie aus dem aktuellen Fall, einer von der Flut angespülten Männerleiche in Wikingerkluft, auf jeden Fall heraushalten.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion - Das Promi-Special, Quizshow

"Der Quiz-Champion" meldet sich mit einem Highlight zurück. In dieser Folge treten prominente Kandidaten an. Unter anderen trauen sich Michael Mittermeier und Sonja Zietlow und spielen in Deutschlands härtestem Quiz gegen die fünf Experten. Wer setzt sich durch und gewinnt 25.000 Euro für den guten Zweck? Das Experten-Team besteht in der Spezialausgabe aus Axel Milberg (Literatur und Sprache), Johann Lafer (Ernährung), Britta Heidemann (Sport), Michael "Bully" Herbig (Film und Fernsehen) sowie Frank Plasberg (Zeitgeschehen).

20:15 Uhr, VOX , Bad Moms, Komödie

Täglich opfert sich die dauergestresste Amy (Mila Kunis) für ihre Familie und ihren Job auf. Als sie erfährt, dass ihr Mann sie betrügt, beschließt die 32-Jährige, ihr Leben zu ändern. Amy pfeift auf alle Regeln und setzt den treulosen Gatten vor die Tür. Zusammen mit zwei Leidensgenossinnen schaltet sie ab sofort in den Party-Modus. So viel Unabhängigkeit ruft die spießige Gwendolyn (Christina Applegate) auf den Plan, die eine Intrige plant. Ring frei für den "Kampf der Mütter".

20:15 Uhr, Tele 5 , Summer of '84 - Mörderische Ferien, Horror

Sommer 1984: Vier Freunde schlagen die Zeit zwischen Baumhaus, Bowlingbahn und BMX-Fahrten tot - bis ein Serienkiller seinen dunklen Schatten auf die sonst so ideale Vorstadtidylle wirft. Hobby-Verschwörungstheoretiker Davey (Graham Verchere) verdächtigt schon bald seinen Nachbarn, den alleinstehenden Polizisten Wayne Mackey (Rich Sommer). Um dem Schlächter von Cape May auf die Schliche zu kommen, verwandeln die Jungen ihr Geheimversteck in eine Einsatzzentrale.

20:15 Uhr, ONE, Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Prater, Krimi

Ein vermeintlich klarer Fall: Eine Frau (Elena Wolff) stößt im Streit ihren Mann (Roman Binder) aus dem Fenster seines Hochhausbüros und nimmt anschließend aus Verzweiflung eine fast tödliche Dosis Schlaftabletten. Ihre Abschieds-SMS und die Aufnahmen einer Überwachungskamera lassen auf eine Beziehungstat schließen. Obwohl die Lösung naheliegend scheint, bittet Kommissarin Laura Janda (Jaschka Lämmert) ihren blinden Ex-Chef und Vorgänger Alexander Haller (Philipp Hochmair) und seine "rechte Hand" Niko (Andreas Guenther) um Unterstützung.